Средняя зарплата белорусов в феврале упала на 14 рублей. А у кого сразу на 600?

Опубликовано: 24.03.2026 11:33 , Обновлено: 24.03.2026

Средняя заработная плата белорусов по итогам февраля 2026 года пошла немного вниз по сравнению с январем. Согласно статистике, которую опубликовал Национальный статистический комитет Республики Беларусь (Белстат), получка в среднем сократилась на 14,1 рубля.

Как сообщил Белстат в своем отчете, “номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в феврале 2026 года составила 2743 рубля”. В январе она была 2757,1 рубля.









[inf]Помните, что номинальная начисленная зарплата — это сумма до вычета подоходного налога и обязательных страховых взносов (все вместе 14%).[/inf]

Традиционно самым высокооплачиваемым регионом остался Минск. Однако именно в столице в феврале было зафиксировано наиболее заметное падение зарплат.

Сравнение зарплат по областям (BYN):

Регион Январь 2026 Февраль 2026 Изменение г. Минск 3747,8 3660,7 -87,1 Минская область 2789,3 2782,8 -6,5 Гродненская область 2411,4 2421,0 +9,6 Брестская область 2399,6 2406,5 +6,9 Гомельская область 2400,8 2402,0 +1,2 Витебская область 2307,1 2322,2 +15,1 Могилевская область 2271,9 2291,2 +19,3

Как видно из статистики, не только Минск потянул общую статистику вниз, но и Минская область, которая показала легкое снижение. Зато остальные области показали легкий плюс.

Что касается отдельных профессий и сфер деятельности, то лидерство по размеру зарплат традиционно сохраняет сектор ИТ (информационные технологии). Тем не менее в феврале падение зарплат в первую очередь затронуло именно высокооплачиваемых белорусов.

Ниже данные Белстата по зарплатам в различных сферах (в BYN):

Сфера деятельности Январь 2026 Февраль 2026 Изменение Информация и связь 6536,4 6158,8 -377,6 Финансовая и страховая деятельность 4799,3 4184,5 -614,8 Строительство 3122,5 3268,8 +146,3 Профессиональная, научная и техническая деятельность 3205,6 3266,9 +61,3 Промышленность 2816,5 2822,4 +5,9 Здравоохранение и социальные услуги 2269,4 2296,8 +27,4 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 2301,1 2231,0 -70,1 Образование 2024,5 2037,5 +13,0 Услуги по временному проживанию и питанию 1932,1 1924,8 -7,3

Несмотря на падение общей средней зарплаты по стране, такие сферы как строительство и научная деятельность показали рост получок.

Тем не менее разница средних зарплат между самой доходной и самой низкооплачиваемой отраслями в феврале составила более чем 4200 рублей.