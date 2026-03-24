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Средняя зарплата белорусов в феврале упала на 14 рублей. А у кого сразу на 600?

Средняя зарплата белорусов в феврале упала на 14 рублей. А у кого сразу на 600?
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Средняя заработная плата белорусов по итогам февраля 2026 года пошла немного вниз по сравнению с январем. Согласно статистике, которую опубликовал Национальный статистический комитет Республики Беларусь (Белстат), получка в среднем сократилась на 14,1 рубля.

Как сообщил Белстат в своем отчете, “номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в феврале 2026 года составила 2743 рубля”. В январе она была 2757,1 рубля.

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[inf]Помните, что номинальная начисленная зарплата — это сумма до вычета подоходного налога и обязательных страховых взносов (все вместе 14%).[/inf]

Традиционно самым высокооплачиваемым регионом остался Минск. Однако именно в столице в феврале было зафиксировано наиболее заметное падение зарплат.

Сравнение зарплат по областям (BYN):

РегионЯнварь 2026Февраль 2026Изменение
г. Минск3747,83660,7-87,1
Минская область2789,32782,8-6,5
Гродненская область2411,42421,0+9,6
Брестская область2399,62406,5+6,9
Гомельская область2400,82402,0+1,2
Витебская область2307,12322,2+15,1
Могилевская область2271,92291,2+19,3

Как видно из статистики, не только Минск потянул общую статистику вниз, но и Минская область, которая показала легкое снижение. Зато остальные области показали легкий плюс.

Что касается отдельных профессий и сфер деятельности, то лидерство по размеру зарплат традиционно сохраняет сектор ИТ (информационные технологии). Тем не менее в феврале падение зарплат в первую очередь затронуло именно высокооплачиваемых белорусов.

Ниже данные Белстата по зарплатам в различных сферах (в BYN):

Сфера деятельностиЯнварь 2026Февраль 2026Изменение
Информация и связь6536,46158,8-377,6
Финансовая и страховая деятельность4799,34184,5-614,8
Строительство3122,53268,8+146,3
Профессиональная, научная и техническая деятельность3205,63266,9+61,3
Промышленность2816,52822,4+5,9
Здравоохранение и социальные услуги2269,42296,8+27,4
Сельское, лесное и рыбное хозяйство2301,12231,0-70,1
Образование2024,52037,5+13,0
Услуги по временному проживанию и питанию1932,11924,8-7,3

Несмотря на падение общей средней зарплаты по стране, такие сферы как строительство и научная деятельность показали рост получок.

Тем не менее разница средних зарплат между самой доходной и самой низкооплачиваемой отраслями в феврале составила более чем 4200 рублей.

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