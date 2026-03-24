Средняя зарплата белорусов в феврале упала на 14 рублей. А у кого сразу на 600?
Средняя заработная плата белорусов по итогам февраля 2026 года пошла немного вниз по сравнению с январем. Согласно статистике, которую опубликовал Национальный статистический комитет Республики Беларусь (Белстат), получка в среднем сократилась на 14,1 рубля.
Как сообщил Белстат в своем отчете, “номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в феврале 2026 года составила 2743 рубля”. В январе она была 2757,1 рубля.
[inf]Помните, что номинальная начисленная зарплата — это сумма до вычета подоходного налога и обязательных страховых взносов (все вместе 14%).[/inf]
Традиционно самым высокооплачиваемым регионом остался Минск. Однако именно в столице в феврале было зафиксировано наиболее заметное падение зарплат.
Сравнение зарплат по областям (BYN):
|Регион
|Январь 2026
|Февраль 2026
|Изменение
|г. Минск
|3747,8
|3660,7
|-87,1
|Минская область
|2789,3
|2782,8
|-6,5
|Гродненская область
|2411,4
|2421,0
|+9,6
|Брестская область
|2399,6
|2406,5
|+6,9
|Гомельская область
|2400,8
|2402,0
|+1,2
|Витебская область
|2307,1
|2322,2
|+15,1
|Могилевская область
|2271,9
|2291,2
|+19,3
Как видно из статистики, не только Минск потянул общую статистику вниз, но и Минская область, которая показала легкое снижение. Зато остальные области показали легкий плюс.
Что касается отдельных профессий и сфер деятельности, то лидерство по размеру зарплат традиционно сохраняет сектор ИТ (информационные технологии). Тем не менее в феврале падение зарплат в первую очередь затронуло именно высокооплачиваемых белорусов.
Ниже данные Белстата по зарплатам в различных сферах (в BYN):
|Сфера деятельности
|Январь 2026
|Февраль 2026
|Изменение
|Информация и связь
|6536,4
|6158,8
|-377,6
|Финансовая и страховая деятельность
|4799,3
|4184,5
|-614,8
|Строительство
|3122,5
|3268,8
|+146,3
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|3205,6
|3266,9
|+61,3
|Промышленность
|2816,5
|2822,4
|+5,9
|Здравоохранение и социальные услуги
|2269,4
|2296,8
|+27,4
|Сельское, лесное и рыбное хозяйство
|2301,1
|2231,0
|-70,1
|Образование
|2024,5
|2037,5
|+13,0
|Услуги по временному проживанию и питанию
|1932,1
|1924,8
|-7,3
Несмотря на падение общей средней зарплаты по стране, такие сферы как строительство и научная деятельность показали рост получок.
Тем не менее разница средних зарплат между самой доходной и самой низкооплачиваемой отраслями в феврале составила более чем 4200 рублей.