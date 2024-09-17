Популярную марку российского подсолнечного масла запретили продавать в Беларуси. Что с ним не так?

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Опубликовано: 17.09.2024 16:31 , Обновлено: 17.09.2024

Государственный комитет по стандартизации запретил ввозить в Беларусь и продавать популярное подсолнечное масло российского производства. Найти его можно на полках многих белорусских магазинов. Узнали, что не устроило проверяющих и какую потенциальную опасность таит в себе продукт, попавший в спецреестр белорусского ведомства.

Как следует из Реестра Госстандарта, на этот раз не прошло проверку масло нерафинированное подсолнечное масло “Слобода”, выпускаемое белгородской компанией “ЭФКО”. Поставками в Беларусь их продукции занималось белорусское предприятие “БерталСервис”. Вот как выглядит бутылка отныне запрещённого масла.

Как показала проверка, данное масло не соответствует требованиям ГОСТа по безопасности: фактически по результатам испытаний перекисное число продукта составило 14,0 при допустимом значении не более 10,0 моль.

[info_b]Перекисное число — это специфический гигиенический показатель качества пищевого жира. Он позволяет понять, насколько активны процессы окислительной порчи и годен ли продукт для длительного хранения. По сути, высокое перекисное число говорит о том, что масло уже прогоркло.

Употреблять в пищу прогорклое масло медики не рекомендуют, поскольку теоретически, попадая в организм, такой продукт может повышать риск развития атеросклероза и поражений органов ЖКТ, в том числе онкологических .[/info_b]

В 200 раз больше канцерогенов. Это популярное масло нельзя использовать для жарки. Чем заменить?

Как следует из официальной информации Госстандарта, запрет на продажу данной марки масла вступит в силу только в следующий понедельник, 23 сентября. Пока же его можно свободно найти в продаже в магазинах популярных торговых сетей, например, заказать через сервис доставки сети Green или Гиппо.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в мае этого года под запрет попало масло другого российского производителя - подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное масло высшего сорта «Дары Кубани» . Тогда вопросы возникли сразу по нескольким пунктам.

Госстандарт Беларуси признал российское подсолнечное масло не маслом. Это как?