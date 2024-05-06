Госстандарт Беларуси признал российское подсолнечное масло не маслом. Это как?

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Опубликовано: 06.05.2024 13:56 , Обновлено: 06.05.2024

Госстандарт Беларуси запретил импортировать и продавать российское подсолнечное масло высшего сорта. В результате проверки оказалось, что продукт не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции". Вопросы возникли сразу по нескольким пунктам.

Речь идёт о подсолнечном рафинированном дезодорированном вымороженном масле высшего сорта «Дары Кубани».

Во-первых, в результате исследования обнаружили, что перекисное число при норме не более 4,0 составило 4,5. Это говорит о том, что масло оказалось не надлежащего качества. Во-вторых, Госстандарт сообщил, что продукция не может быть идентифицирована как та, за которую выдаётся.

“Наименование пищевой продукции, задекларированное изготовителем в маркировке, вводит потребителя в заблуждение, недостоверно характеризует пищевую продукцию и не позволяет идентифицировать её по наименованию, так как продукция не является маслом подсолнечным рафинированным дезодорированным высшего сорта”, – отметили в Госкомитете по стандартизации Беларуси.

Ранее Telegraf.news писал, что в Гродненской областной инспекции Госстандарта обнаружили опасную туалетную воду российского производства. Как объяснили в ведомстве, продукция не соответствовала требованиям техрегламента Таможенного союза о безопасности.

«Сказывается на репродуктивной функции человека» — Госстандарт обнаружил в Беларуси опасную туалетную воду из России