Помидоры по 70 коп., огурцы за 1,7 р. Где в Беларуси купить самые дешёвые овощи и фрукты, а где цены ещё "кусаются"

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Опубликовано: 24.08.2023 13:13 , Обновлено: 05.09.2023

Если еще относительно недавно цены на овощи и фрукты в белорусских магазинах и на рынке «кусались», то теперь, на многие позиции, цена упала. Посмотрели, где они дешевле.

В сети магазинов «Гиппо» помидоры продают по 72 копейки. «И все хорошего качества», — утверждает автор фото, присланного”Онлайнеру”.

Фото: Onliner.by

В других магазинах тоже появились дешевые помидоры. Например, “Евроопт” продает их за 84 копейки.

Фото: Телеграф

Желтые стоят дороже:

Фото: Телеграф

Огурцы в “Евроопте” продают за 2,15 рубля:

Фото: Телеграф

А за виноград просят 5,99 рубля.

Фото: Телеграф

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Также овощами и фруктами по хорошей цене можно закупиться на оптовом рынке «Новый Лебяжий» в деревне Таборы, что под Минском. Сразу несколько видеообзоров с этого рынка с подробным указанием цен на сезонные овощи опубликовал популярный TikTok-блогер @andrestyle7.

Там томаты продают за 70 копеек за кило, баклажаны за 1,60 рубля:

[link href=“https://www.tiktok.com/@andrestyle7?refer=embed” title=“@andrestyle7” target=“_blank” rel=“noopener”] @andrestyle7 [/link][link href=“https://www.tiktok.com/music/Урожай-6784012333942310914?refer=embed” title=”♬ Урожай - группа Экспресс” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ Урожай - группа Экспресс [/link]

Что касается огурцов, то их в Таборах продают за 1,30 рубля. Кукуруза “сахарная” стоит 1,5 рубля, перец для фаршировки 1,20 рубля.

Персики продают за 7 рублей, лимоны за 5,8 рубля, апельсины за 6,5 рубля, виноград за 7,5 рубля, нектарин за 6 рублей.

[link href=“https://www.tiktok.com/@andrestyle7?refer=embed” title=“@andrestyle7” target=“_blank” rel=“noopener”] @andrestyle7 [/link][link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7245265169703045894?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Андрей” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Андрей [/link]

А вот про дыни и арбузы:

[link href=“https://www.tiktok.com/@andrestyle7?refer=embed” title=“@andrestyle7” target=“_blank” rel=“noopener”] @andrestyle7 [/link][link href=“https://www.tiktok.com/music/Dj-Stadium-X-Melody-Legend-7142756779808524290?refer=embed” title=”♬ Dj Stadium X Melody Legend - Azay DTM” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ Dj Stadium X Melody Legend - Azay DTM [/link]

На Минском Комаровском рынке, судя по его инстаграму, пару дней назад помидоры продавали по рублю.

Вот цены на другие овощи и фрукты с этого рынка:

белорусские огурцы 2,5-3 рубля;

подешевели арбузы и дыни: килограмм узбекской дыни можно приобрести за 2,90, а арбуза – за 2,50 рубля;

свежая белокочанная капуста – 2,90 рубля;

капуста цветная – 3,90 – 6,50 рубля;

капуста “Брокколи” – 9,90 рубля;

морковь – 3 рубля;

молодая свекла – 3 рубля;

лук молодой – 3,50 рубля;

молодой картофель “Королева Анна” – 2 рубля;

кабачок – 2,50 рубля;

баклажаны (Молдова) – 2,50 рубля;

кукуруза сахарная – 2,90 рубля;

имбирь – 29,50 рубля.

Кстати, недавно Телеграм писал о том, что в Беларуси начали дорожать некоторые овощи. И эксперты рассказали почему:

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