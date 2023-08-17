На что до 69%? Магазины крупной сети объявили «мегаскидки» до 30 августа по всей Беларуси

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 17.08.2023 11:04 , Обновлено: 05.07.2024

С 17 по 30 августа у белорусов появилась возможность закупиться бытовой химией, косметикой и продуктами питания со скидкой до 69%. "Мегаскидки" и "суперцены" на популярные товары предложила белорусам сеть магазинов "Остров чистоты и вкуса" в честь очередного Дня рождения.

В августе торговой сети исполняется 13 лет, и в честь этого в магазинах по всей стране объявили выгодные для покупателей акции. Так, на косметику популярных белорусских и иностранных брендов объявлены скидки от 30% до 55%.

Приобрести бытовую химию можно со скидкой в 15% - 60%. Самую большую скидку (-69%), судя по акционному каталогу компании, предлагают на средство для мытья окон популярной марки - приобрести его можно за 3,99 рубля.

Распространяются акционные предложения и на продукты питания и товары для домашних питомцев. Так, белорусы, которые сейчас активно занимаются домашними заготовками на зиму, могут приобрести в магазинах сети подсолнечное масло по “суперцене” в 3,35 рубля за литр, Краснодарский соус - по 2,36 рубля за пол-литра, уксус - по 1,99 рубля за литр, приправы - по 0,78 рубля.

Все акционные предложения сети можно посмотреть на официальном сайте по ссылке.