Поляки нашли замену Беларуси. Белорусам тоже стоит посмотреть?

Опубликовано: 29.05.2023 09:12 , Обновлено: 29.05.2023

В польском государственном Банке Господарства Крайовего (BGK) сообщили, что после введения санкций польский бизнес значительно сократил инвестиции в белорусскую экономику. Но при этом нашел другие привлекательные для себя страны для развития бизнеса. Судя по данным польского банка, в них самим бы белорусам развивать отношения. И кажется, кое-где поляки уже составляют серьезную конкуренцию.

По словам представителя правления банка Марека Томчука, регион южнее Сахары стал привлекательным для польских компаний. “С другой стороны, Турция является одним из самых привлекательных высокорискованных рынков для польских компаний”, - рассказал польский чиновник. По его словам, экспорту польской продукции благоприятствует очень высокая инфляция и ослабление курса лиры по отношению к доллару и евро.

«Игнорируют интересы поляков» — ГПК обвинил Варшаву в политизированности решения не возобновлять ж/д сообщение с Беларусью

“Мы уже наладили, например, продажу в Турцию молочной продукции и продукции тяжелой промышленности”, - Марек Томчук подчеркнул, что продукция «сделано в Польше» конкурирует там как по цене, так и по качеству.

По мнению польского эксперта, Центральная Азия имеет большой потенциал для польского бизнеса в контексте развития экспорта и компенсации торговых ограничений с Россией и Беларусью. Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан и Монголия составляют потребительский рынок в 70 миллионов человек. По словам Марека Томчука, для него характерен растущий спрос на развитие инфраструктуры, модернизацию сельского хозяйства, цифровизацию многих сфер общественной жизни или трансформацию экономики за счет «зеленых» инвестиций.

Власти Польши активно используют Банк Господарства Крайовего, чтобы помогать польским частникам завоёвывать новые рынки. BGK предоставляет иностранным покупателям кредиты для финансирования покупки товаров и услуг польского происхождения.

“Это происходит напрямую или через банк покупателя. Заемщиком BGK может быть банк или местная компания, а также непосредственно государственное казначейство страны-импортера. Мы обеспечиваем и финансируем экспорт как потребительских, так и инвестиционных товаров”, - подчеркнул польский эксперт.

Ранее Телеграф сообщил, что заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик 27 февраля рассказал, какие «сигналы» ждут власти его страны от официального Минска после закрытия погранпереходов.

В Польше назвали «сигналы», которые ждут от Беларуси, чтобы открыть границы

Тем временем, в Госпогранкомитете Беларуси (ГПК) назвали политизированным решение польских властей не возобновлять пока железнодорожное сообщение между двумя странами. При этом в ведомстве подчеркнули, что “официального уведомления в адрес ГПК от польской стороны по данному факту не поступало”.

«Игнорируют интересы поляков» — ГПК обвинил Варшаву в политизированности решения не возобновлять ж/д сообщение с Беларусью