В Польше назвали «сигналы», которые ждут от Беларуси, чтобы открыть границы

🎤 Мнение

Опубликовано: 27.02.2023 12:38 , Обновлено: 27.02.2023

Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик 27 февраля рассказал, какие «сигналы» ждут власти его страны от официального Минска после закрытия погранпереходов.

По его словам, одним из «сигналов» могло бы стать освобождение журналиста Анджея Почобута.

«Не знаю, возможно ли закрытие всех пограничных переходов с Беларусью. Я знаю одно: мы не можем смотреть, ничего не предпринимая, на то, что сделано с польским меньшинством, потому что то, что сделано с господином Почобутом просто невообразимо», — заявил Вонсик.

Польский чиновник подчеркнул, что «Польша готова к различным ситуациям». И «не исключил ситуацию, что у нас не будет движения через границу с Беларусью».

Что произошло?

Напомним, 8 февраля Гродненский областной суд 8 февраля огласил приговор журналисту, члену незарегистрированного в Беларуси Союза поляков Анджея Почобуту. Ему дали 8 лет колонии усиленного режима.

После этого Польша закрыла сначала пограничный переход Бобровники (Берестовица), а после запретила белорусским (и не только) грузовикам пересекать КПП Кукурыки (Козловичи).

В свою очередь Совет минстров Беларуси 17 февраля принял ответные меры на закрытие пункта пропуска в польских Бобровниках. Грузовым машинам из Польши запретили пересекать границу не через польские пункты пропуска.

Но об ответных мерах на ограничения в Кукурыках власти Беларуси до сих пор не объявляли.