Поляки на выходных почувствовали себя на месте белорусов - "На кассах воцарилась странная тишина"

Опубликовано: 15.09.2025 08:14 , Обновлено: 15.09.2025

В минувшие выходные поляки почувствовали себя на месте белорусов. Всё из-за масштабного сбоя платёжных систем, который в один момент лишил тысячи людей возможности пользоваться банковскими картами.

Сбой произошёл в субботу, 13 сентября, и в какой-то степени напоминал июльский технический сбой, произошедший в июле этого года во время планового обновления системы Банковского процессингового центра в Беларуси. Теперь “цифровой шок” пришлось испытать на себе и полякам. Проблемы возникли у держателей банковских карт VISA, Mastercard, а также карточек в Lidl, Biedronka и банках PKO BP, Pekao SA, Santander и mBank.

В результате, как рассказал польский портал Onet.pl, банкоматы осаждали очереди, заправки стали “испытательным полигоном для человеческой честности”, пластиковые карты в одно мгновение превратились в бесполезные куски пластика, а самым ценным товаром внезапно вновь ст али бумажные банкноты.

“Внезапно на кассах воцарилась странная тишина. Вместо характерного звукового сигнала терминала кассирши каждые несколько секунд раздавалось только громкое сообщение “отказано”. Люди пытались расплатиться второй или третьей картой, прикладывая телефон к терминалу. Ничего не получалось. Очередь в конце становилась всё длиннее, тележки стояли неподвижно. И тут начались обычные комментарии: скандал, что это за ситуация, “у меня нет на это времени”. Люди возмущались, даже не пытаясь понять, что есть ситуации, которые мы просто не можем контролировать”, - поделилась с Onet.pl впечатлениями одна из покупательниц из Варшавы.

По словам другого покупателя, которого банковский сбой также застал во время субботнего шоппинга с семьёй, он испытал “момент лёгкой паники”.

“У меня была тележка, полная продуктов, и на кассе я понял, что не могу заплатить. В кошельке было 50 злотых”, - рассказал мужчина, заявив, что “чувствовал себя глупо”, выкладывая из тележки продукты, за которые не мог расплатиться.

Поскольку новость о сбое платёжных систем разлетелась молниеносно, у банкоматов тут же выстроились огромные очереди - люди снимали максимально допустимые суммы с карт. В результате, по словам очевидцев, в некоторых банкоматах наличные закончились раньше, чем очереди - на всех денег не хватило.

Не менее драматичной оказалась и ситуация на автозаправках. По словам Марека, управляющего одной из АЗС на въезде в Варшаву, технический сбой стал “настоящим испытанием человеческой честности” для них.

“Несколько человек заправились, подошли к кассе и обнаружили, что не могут заплатить. Они ждали. Один мужчина сказал: “Я дам вам свой номер телефона и удостоверение личности, завтра принесу деньги”. Пришлось поверить ему на слово. Мы записали данные, но стресс был колоссальный. Интересно, вернётся ли он вообще”, - описал ситуацию управляющий.

Уже во второй половине дня, около 15:00, технический сбой удалось устранить, хотя о его причинах пока не сообщают. По предварительным данным, речь не идёт о “внешнем воздействии”, а именно о техническом сбое, наподобие того, который произошёл летом в Беларуси.

Финансовые аналитики при этом призвали поляков к спокойствию, заявив, что данный сбой - не повод отказываться от “пластика” и оправлять все свои сбережения “под матрас”. Так, финансовый эксперт Кароль Слободзян в комментарии Onet заявил, что “польские банки — одни из самых надёжных и контролируемых в Европе”, но рекомендовал при этом иметь дома “стратегический запас” в 500-1000 злотых наличными - “на чёрный день”.

“Этой суммы должно хватать на основные расходы в течение нескольких дней, но не настолько, чтобы её хранение дома представляло риск”, - пояснил специалист.

В Нацбанке объяснили, куда «пропадали» деньги с карт белорусов

Ранее Telegraf.news рассказал, что Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 сентября на совещании с аппаратом Национального банка страны вспомнил о масштабном техническом сбое, произошедшем два месяца назад. Из-за него у некоторых клиентов трёх белорусских госбанков ошибочно списали деньги с банковских карт. “Такое не должно повторяться”, - заявил глава государства.

«Осадок у людей остался» — Лукашенко после масштабного сбоя потребовал «убедительно информировать» белорусов об этом

Президент потребовал от Национального банка “держать ситуацию под самым жестким контролем”, “действовать на опережение” и “максимально ограничить возможные риски для бесперебойной работы банковского сектора и платежного рынка”.