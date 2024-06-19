Польские производители удобрений предложили обложить белорусский калий 30%-ной пошлиной

Опубликовано: 19.06.2024 08:34 , Обновлено: 19.06.2024

Руководитель польского предприятия Grupa Azoty "Puławy" Хуберт Камола предложил властям страны обложить 30%-ной пошлиной минеральные удобрения белорусского и российского производства. Он пожаловался на то, что убытки компании уже превысили 1,2 млрд. злотых (около 300 млн долларов) из-за многократного увеличения импорта удобрений из этих стран в 2020-2023 годах.

[info_b]Grupa Azoty Puławy — польское предприятие химической промышленности, базирующееся в Пулавах на юго-востоке Польши и специализирующееся на производстве азотных удобрений. Считается одним из крупнейших в мире производителей меламина и крупнейшим польским предприятием, которое занимается крупномасштабным химическим синтезом. С января 2013 года входит в состав Grupa Azoty.[/info_b]

Во время пресс-конференции во вторник в Пулавах 18 июня Камола заявил, что из-за увеличения импорта удобрений из России и Беларуси в саму Польшу и страны Евросоюза “в интересах всех производителей” польским властям следует рассмотреть возможность введения 30%-ной таможенной пошлины, причём на общеевропейском уровне.

“В настоящее время мы ведем лоббистскую деятельность в этом отношении с представителями нашего правительства, чтобы объяснить важность проблемы дестабилизации сельскохозяйственного сектора, сектора удобрений, промышленности и газа”, - процитировало Камолу польское издание Bankier.

Руководитель Grupa Azoty “Puławy” подчеркнул важность достижения “полной поддержки стран-членов ЕС” в этом вопросе и предупредил о последствиях, которые грозят не только самой компании, но и другим предприятиям. Камола обратил внимание на то, что Grupa Azoty обеспечивает 15% внутреннего потребления природного газа в Польше. Поэтому, по его словам, значительное сокращение его добычи компанией повлияет на выполнение контрактов группой Orlen и другими предприятиями в ЕС.

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Камола признал, что Grupa Azoty “Puławy” зафиксировала “огромный убыток” за последние шесть кварталов и что это “создает серьезные проблемы в экономической деятельности компании”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что вопрос ужесточения экономических санкций против белорусских производителей калийных удобрений уже не раз становился яблоком раздора в диалоге западных производителей и европейских политиков. Ещё в прошлом году этот вопрос стал одной горячих тем саммита в Брюсселе. Литва с Польшей уже тогда настаивали на немедленном ужесточении санкций, но не смогли добиться единства по этому вопросу с европейскими коллегами.

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