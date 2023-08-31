Пограничники не выпустили из Беларуси 11 руководителей предприятий. Почему?

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Опубликовано: 31.08.2023 11:28 , Обновлено: 01.09.2023

Из Беларуси ограничили выезд за границу некоторым руководителям и учредителям предприятий Брестской области. В Генеральной прокуратуре рассказали почему.

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Дело в том, что эти люди не выплатили людям зарплату. В 2023 году суды приняли такие меры в отношении 11 должностных лиц. Пограничники не будут выпускать их из страны до тех пор, пока они полностью не погасят задолженности по зарплате.

В Генпрокуратуре отметили, что всего с начала года прокуроры Брестской области вынесли 30 предписаний об устранении нарушений закона о труде в части выплаты заработной платы. В итоге 670 работникам выплачено свыше 1,1 млн рублей. По некоторым фактам возбудили четыре уголовных дела, инициировано привлечение к административной ответственности 31 должностного лица.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что новый указ дал силовикам право блокировать банковские операции белорусов. Зачем и когда начнет действовать?

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