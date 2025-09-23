Подорожают ли яблоки в Беларуси? Стало известно, как упал урожай в 2025 году

Опубликовано: 23.09.2025 14:43 , Обновлено: 23.09.2025

Премьер-министр Александр Турчин 23 сентября рассказал, как упал урожай яблок в Беларуси в 2025 году по сравнению с прошлым, и дал свой прогноз, как это отразится на цене главного белорусского фрукта.

О неурожае белорусского яблока из-за весенних заморозков Турчин упомянул в контексте разговора о справедливом ценообразовании.

Недавно премьер проинспектировал одно из фермерских хозяйств в Молодечненском районе минской области. Там неблагоприятные погодные условия по весне обернулись для фермеров практической полной потерей урожая: собрать по осени планируют не более одной десятой части от прошлогоднего объёма. В среднем по Беларуси, по словам Турчина, урожайность яблока в этом году составила не более 40% к уровню прошлого года, сообщилапресс-служба правительства.

При этом затраты фермеров, занимающихся садовым хозяйством, ничуть не упали в этом году, несмотря на неурожай.

“Сад нельзя не обрабатывать, не ухаживать за ним. То есть ты затраты несешь те же, что и в прошлом году, но распределяешь их не на 3 тыс. тонн, а на 300 тонн”, - объяснил особенности ценообразования в этой сфере сельского хозяйства Турчин.

Учитывая эти обстоятельства и факты, по мнению премьер-министра, себестоимость белорусских яблок в этом году “не может быть такой, как в прошлом году”.

“Фермер труд вложил, и он должен это яблоко вложить хотя бы себе не в убыток, не зарабатывая сумасшедшей прибыли”, - пояснил Турчин.

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Он также пообещал белорусским фермерам, чей бизнес оказался под угрозой из-за нынешнего неурожая, выделить банковские кредиты на особых, “комфортных” условиях - “чтобы они могли дотянуть до следующего урожая”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что польские СМИ сообщили, что экспорт польских яблок в Беларусь не прекратился, несмотря на закрытие Варшавой границы. Издание Sady24.pl сообщило, что литовские компании резко нарастили закупки в Польше.

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