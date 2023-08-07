Поднялся на 4 копейки за день. Эксперт рассказал, сколько будет расти курс доллара в Беларуси
На прошлой неделе белорусский рубль заметно сдал позиции, в то время как доллар окреп. Продолжил расти «американец» и в понедельник, 7 августа: на валютных торгах он вновь подрос. Эксперт рассказал, чего ожидать от курса валют в ближайшее время.
На валютно-фондовой бирже закончились торги, установлены новые курсы:
- Так, за один доллар предлагали 3,1543 рубля (+4 копейки).
- Евро оценили в 3,4267 рубля (+6 копеек).
- За сто российских рублей давали 3,2724 белорусского рубля (-2 копейки).
По мнению Александра Шкута, финансового аналитика, белорусский рубль сейчас находится на “локальных минимумах против доллара и евро”. Связано это с тем, что доллар укрепился ко всем мировым валютам на фоне более жесткой денежно-кредитной политики в США и более мягкой риторики со стороны остальных центробанков, написал officelife.
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Он считает, что дальнейшее ослабление белорусского рубля “в краткосрочной перспективе маловероятно”.
«Скорее всего, мы увидим в ближайшие недели стабилизацию и укрепление национальной валюты по отношению к доллару и евро», - считает эксперт.
Шкута рассказал, что эту тенденцию будет поддерживать налоговый период, который начнется через две недели: компании будут продавать валютную выручку и покупать белорусские рубли для оплаты налогов, поэтому во второй половине августа белорусский рубль будет значительно крепче, чем сейчас, полагает финансовый аналитик.
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