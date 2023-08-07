Поднялся на 4 копейки за день. Эксперт рассказал, сколько будет расти курс доллара в Беларуси

🎤 Мнение

Опубликовано: 07.08.2023 14:16 , Обновлено: 07.08.2023

На прошлой неделе белорусский рубль заметно сдал позиции, в то время как доллар окреп. Продолжил расти «американец» и в понедельник, 7 августа: на валютных торгах он вновь подрос. Эксперт рассказал, чего ожидать от курса валют в ближайшее время.

На валютно-фондовой бирже закончились торги, установлены новые курсы:

Так, за один доллар предлагали 3,1543 рубля (+4 копейки).

предлагали 3,1543 рубля (+4 копейки). Евро оценили в 3,4267 рубля (+6 копеек).

оценили в 3,4267 рубля (+6 копеек). За сто российских рублей давали 3,2724 белорусского рубля (-2 копейки).

По мнению Александра Шкута, финансового аналитика, белорусский рубль сейчас находится на “локальных минимумах против доллара и евро”. Связано это с тем, что доллар укрепился ко всем мировым валютам на фоне более жесткой денежно-кредитной политики в США и более мягкой риторики со стороны остальных центробанков, написал officelife.

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Он считает, что дальнейшее ослабление белорусского рубля “в краткосрочной перспективе маловероятно”.

«Скорее всего, мы увидим в ближайшие недели стабилизацию и укрепление национальной валюты по отношению к доллару и евро», - считает эксперт.

Шкута рассказал, что эту тенденцию будет поддерживать налоговый период, который начнется через две недели: компании будут продавать валютную выручку и покупать белорусские рубли для оплаты налогов, поэтому во второй половине августа белорусский рубль будет значительно крепче, чем сейчас, полагает финансовый аналитик.

Ранее Телеграф писал, что из-за санкций и других ограничений в 2023 году, ввоз наличных евро в Беларусь почти прекратился. Финансовый аналитик Вадим Иосуб рассказал, приведет ли это к дефициту евро и скачку курса:

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