В Минэкономики подсчитали, сколько десятков тысяч ипэшников исчезнут в Беларуси

Опубликовано: 07.08.2023 08:39 , Обновлено: 07.08.2023

Директор Департамента по предпринимательству Минэкономики Ольга Русинович заявила, что власти пересмотрели свои планы по ограничению сфер деятельности индивидуальных предпринимателей. Теперь тем дадут возможность в течение двух лет подумать над своим будущим.

Об этом чиновница заявила 26 июля, выступая перед членами бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени Кунявского (БСПН). По его словам, судьба как минимум 49 тыс ипэшников предрешена - им придется или свернуть бизнес или перерегистрироваться в юридические лица.

В данной ситуации Ольга Русинович нашла и позитив - раньше, по ее словам, из-за решений властей предполагалась такая судьба для 100 тыс белорусов, зарегистрировавшихся как индивидуальные предприниматели.

Чиновница пообещала, что ИП, которых лишат возможности заниматься свои делом из-за появления перечня разрешенных видов деятельности для малого предпринимательства, дадут 2 года, когда те ещё смогут работать.

“Далее придется сделать выбор: прекратить работу либо создать юридическое лицо”, - сообщили в БСПН.

Если ипэшник решит перейти в юрлицо, то власти, в лице представительницы Минэкономики, пообещали возможность зарегистрировать фирму по месту жительства или регистрации без изменения стоимости коммунальных услуг, уплачиваемых собственником жилого помещения.

Ранее Телеграф сообщил, что стали известны подробности законопроекта о регистрации коммерческих организаций, которыми белорусские законодатели предложили заменить всех индивидуальных предпринимателей (ИП) страны. В частности, в документе предложено ликвидировать все белорусские ИП (либо трансформировать в коммерческую организацию) до 31 декабря 2025 года.

Стала известна дата, когда в Беларуси ликвидируют все ИП. Подробности законопроекта