"Какие-то ручейки текут" — Эксперт рассказал, исчезнут ли наличные евро из белорусских обменников

🎤 Мнение

Опубликовано: 16.07.2023 12:18 , Обновлено: 16.07.2023

Из-за санкций и других ограничений в 2023 году ввоз наличных евро в Беларусь почти прекратился. Финансовый аналитик Вадим Иосуб объяснил, приведет ли это к дефициту евро и скачку курса.

По мнению эксперта, опубликованному на Myfin.by, «значительного дефицита» на наличный евро не будет. Он отметил, что основной спрос на него был связан с туристическими поездками в еврозону. Однако сейчас их число сейчас «сильно сократилось», что привело и к падению спроса на наличный евро.

«Можно заметить, этой ситуации с евро два года. А невозможности купить евро не возникло. Не будет дефицита и в дальнейшем», — подчеркнул Иосуб.

Специалист также ответил на вопрос, где белорусские банки берут наличные евро. Он предположил, что те «продают валюту, которую им же сдали другие граждане».

«Опять же, если допустить снижение спроса, то небольшие партии идут через Россию и другие дружеские страны. Самолет с евро не завезешь, но какие-то ручейки текут», — заявил Иосуб.

[info_b]Полностью материал читайте по ссылке.[/info_b]

Что будет с курсом евро?

По мнению Иосуба, «при отсутствии дефицита евро он не будет сильно расти».

[info_b]Напомним, по итогам торгов на Валютной бирже в пятницу, 14 июля, евро подскочил до максимума за 473 дня (15,5 месяцев), заметили banki24.by. Он составил 3,3990 BYN. [/info_b]

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