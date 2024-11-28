Под Минском выставили на торги железную дорогу. Сколько попросили?

📷 Фото

Опубликовано: 28.11.2024 14:39 , Обновлено: 28.11.2024

Белорусам предложили купить собственную железнодорожную ветку. Аукцион в таким лотом заявлен на электронной торговой площадке "ИПМ-Торги". Посмотрели где и за сколько можно приобрести собственный кусочек железной дороги.

Владелец лота - торговое унитарное предприятие “Белкоопвнешторг Белкоопсоюза”, которое в ноябре 2023 года объявило о своём банкротстве. Сама железнодорожная ветка общей площадью 698 квадратных метров находится в промышленном узле Минск — Колядичи.

Помимо собственно железнодорожных путей и нескольких пешеходных переходов к лоту прилагается дополнительное оборудование: холодильная установка с несколькими кондиционерами, автоматическая установка пожаротушения и охранная сигнализация.

































Сами торги назначены на 17 декабря. На старте организаторы запросили за лот чуть более 847 тыс. рублей, то есть размер задатка составит 84,7 тыс. рублей. Победителю торгов также придётся погасить затраты организатора и продавца - почти 260 рублей, а также выплатить организатору торгов вознаграждение в размере 6% от цены итоговой продажи лота.

Belavia выставила на продажу свой последний канадский самолёт Bombardier

Ранее Telegraf.news рассказывал о других необычных лотах, которые можно было встретить на электронных аукционных площадках в Беларуси. Например, в октябре этого года на продажу выставили последний из пяти самолётов канадского производства Bombardier белорусской компании “Белавиа”, а также - легендарный рынок “Малиновка” в Минске.

В Минске выставили на продажу легендарный рынок. Сколько просят?