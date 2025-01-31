Белоруска пожаловалась на «сало зубра» за 29,37 рубля. Зрители в Tik Tok объяснили, откуда такие цены

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Опубликовано: 31.01.2025 12:37 , Обновлено: 31.01.2025

Жительница Бреста показала в Tik Tok два куска сала, стоимость одного - почти 24 рубля за кг, а другого - почти 30 рублей за кг. Такие цены девушка посчитала неоправданно завышенными, однако не все зрители с ней согласились.

“Реально, это зубра порезали, потому что я не понимаю, откуда берутся такие цены на сало”, - возмутилась автор ролика.

Однако не все пользователи с ней согласились. Один них отметил, что “давно уже сало стало дороже мяса”. Так, если посмотреть информацию сервиса edostavka, то свежее мясо можно купить по цене 12,99 рублей за кг. А фермерская свиная круп­но­кус­ко­вая вырезка стоит 24,19 рублей за кг.

“Что не так? Это сало со спины, он давно и везде так стоит и никогда дёшево не стоило. Не путайте с типом сала с прослойкой - это грудинка, вот она стоит 13-18 рублей”, - отметил один из пользователей.

“Нормальная цена на толстое сало!”, - отметил другой.

“Уже давно покупаем по 24 -26 рублей. А сейчас подняли минималку и все выплаты, пенсии, поэтому и подорожало немного”,- заметил пятый.

Другой предложил покупателям, не довольным высокими ценами на сало, посмотреть, сколько сейчас стоит комбикорм, подсчитать, сколько надо комбикорма, чтобы вырастить одного поросёнка, и в какую итоговую цену это выльется фермерам.

Впрочем, нашлись и те, кто согласился с автором:

“В два раза дороже реально необходимой цены!”, - отметил один из них.

Как всегда, не обошлось без иронии:

“Это мясо белого медведя, вы ничего не понимаете”, - написал один из пользователей.

“У зубра нет сала, это говядина”, - заметил другой.

Ранее Telegraf.news рассказал о том, как белорус показал в Tik Tok “сердце Минского метрополитена” — депо, где останавливаются на ночь поезда и где проводится их техническое обслуживание. Заодно автор ролика показал и салон нового пассажирского состава, который пустили в конце прошлого года по Зеленолужской линии столичной подземки.

«Как это называется?» — В TikTok показали, как выглядит «сердце» минского метрополитена