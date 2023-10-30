«По техническим причинам» - С 30 октября life:) закрыл одну из услуг, популярных у белорусов

Опубликовано: 30.10.2023 08:22 , Обновлено: 30.10.2023

Белорусский оператор мобильной связи life:) объявил о закрытии одной из популярных услуг, которой белорусы активно пользовались, выезжая за границу, в том числе, на длительное время. Услуга "В роуминге как дома" позволяла звонить и пользоваться интернетом по весьма демократичной цене, в частности, во всех соседних странах - Литве, Латвии, Польше, России и Украине. С понедельника, 30 октября, она станет недоступна.

Как пояснил сам оператор, с 30 октября услугу «В роуминге как дома» нельзя будет ни подключить, ни продлить. Объяснили это “техническими причинами”, не вдаваясь в подробности, однако отметили, что это “временное закрытие” - не исключено, что абонентам в скором времени предложат что-то взамен популярной услуги.

Отметим, что услуга “В роуминге как дома” была одним из самых выгодных роуминг-предложений, которым могли воспользоваться белорусы: за 9,9 рубля в сутки оператор предлагал 60 минут на звонки и 1 ГБ интернет-трафика в сетях своих роуминг-партнеров. Подключить её можно было удалённо.

Однако, с недавних пор действуют новые правила: операторам связи разрешили удалённо заключать договора с белорусами — без личного присутствия, с соблюдением строго регламентированной процедуры, но подключать услугу международного роуминга без личного присутствия Министерство связи и информатизации запретило.

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Напомним, чтобы удалённого заключить договор с мобильными операторами клиентам, в числе прочего, необходимо снять на видео, как они перелистывают страницы своего паспорта.

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