Минсвязи ввело для операторов правила заключения с белорусами договоров удаленно. Что теперь изменится?

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Опубликовано: 05.10.2023 10:47 , Обновлено: 05.10.2023

Министерство связи и информатизации Беларуси утвердило новые требования к порядку удаленной идентификации пользователя услуг электросвязи. С 5 октября операторы связи смогут удалённо заключать договора с белорусами - без личного присутствия, но с соблюдением строго регламентированной процедуры.

Правила удаленной идентификации пользователя ведомство прописало в Постановлении №20 от 19 сентября, которое официально опубликовали на Национальном правовом интернет-портале 5 октября. С этого дня оно вступает в законную силу.

Согласно тексту документа, заключать договор без личного присутствия операторы связи смогут лишь с физическими лицами, достигшими 18 лет и имеющими документ, удостоверяющий личность, а именно:

паспорт гражданина Республики Беларусь;

вид на жительство в Республике Беларусь;

удостоверение беженца;

идентификационную карту гражданина Республики Беларусь;

биометрический вид на жительство в Республике Беларусь иностранного гражданина;

биометрический вид на жительство в Республике Беларусь лица без гражданства.

Для удалённого заключения договора оператор электросвязи или поставщик услуг электросвязи должен:

обеспечить изготовление фото- или видеоматериала с разборчивым отображением лица человека и документа, которые бы позволяли различить цветное изображение владельца, образец подписи, данные о владельце, данные персонализации;

получить текстовую информацию о реквизитах документа, удостоверяющего личность, изготовленного в формате книжки, и видео с перелистыванием страниц этого документа;

в случае с биометрическими документами - считать данные из интегральной микросхемы биометрического документа.

При этом в постановлении Минсвязи подчёркивается, что оператор связи обязан использовать технологии, которые позволяют “предотвратить неправомерные действия”, в том числе вычислить случаи применения средств имитации внешности, а также сравнивать биометрическую модель, сформированную на основании лица человека, с моделью, сформированной на основании цветного изображения в документе.

Проверять предоставленные документы, удостоверяющие личность пользователя, на подлинность будет проводиться с помощью общегосударственной автоматизированной информационной системы.

Хранить все полученные при заключении договора данные (в том числе IP-адрес, с которого человек проходил идентификацию) операторов связи обязали не менее 6 месяцев.

Активировать услуга электросвязи операторы могут только после подтверждения удаленной идентификации пользователя и заключения с ним договора об оказании услуг.

[info_b]Впрочем, в документе прописан случай, когда пользователи могут подключить услугу исключительно в личном присутствии. Речь идёт об услуге международного роуминга - её подключить удалённо правила Минсвязи по-прежнему не позволяют.[/info_b]

Напомним, в сентябре Совет министров Беларуси скорректировал порядок регулирования цен и тарифов на некоторые товары и услуги. Изменения прописаны в правительственном постановлении №600 от 14 сентября 2023 года. Документ предусматривает, в частности, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) больше не будет заниматься регулированием тарифов на услуги электросвязи.

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