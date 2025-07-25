Беларусь попала в лидеры среди стран покупающих в России свинину - Forbes

Опубликовано: 25.07.2025 16:43 , Обновлено: 25.07.2025

Беларусь в первом квартале 2025 года попала в лидеры среди всех стран-покупательниц российской свинины, утверждают эксперты в РФ. За первые три месяца Беларусь закупила мяса на $100 млн. В лидерах также оказались Вьетнам (более $88 млн) и Китай (более $50 млн).

Глава Национальной мясной ассоциации РФ Сергей Юшин в комментарии для Forbes указал на три причины российских животноводов, причем две из них были связаны с расширением географии поставок (Китай и Вьетнам).

При этом доля Беларуси в поставках российского мяса свинины за первые полгода 2025-го составила 43%. «Изначально страна являлась крупным производителем свинины и даже в разные годы поставляла нам до 60 000 т свинины, но столкнулась с осложненной эпизоотической ситуацией и теперь вынуждена для удовлетворения нужд собственной переработки закупать и мясо, и субпродукты (в основном шпик)», — утверждает Сергей Юшин.

В Минсельхозпроде Беларуси об осложнениях с производством свинины не сообщали. Начальник управления интенсификации животноводства и рыбохозяйственной деятельности Минсельхозпрода Наталия Сонич весной 2025 года напомнила, что в Беларуси по поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко разрабатотали 10-летнюю стратегию развития ультрасовременного свиноводства, сообщило агенство Белта.

“За прошлый год мы произвели более 413 000 тонн свинины в целом по стране. Мы полностью обеспечиваем внутренний рынок свининой, удовлетворяем потребности населения… Мы разработали стратегию ультрасовременного свиноводства до 2034 года, по которой предполагаем построить 12 новых современных свиноводческих комплексов”, - рассказала чиновница о планах.