Белорусы стали есть больше российской колбасы

Опубликовано: 18.09.2025 08:14 , Обновлено: 18.09.2025

Федеральный центр развития экспорта продукции АПК РФ сообщил, что Беларусь вошла ТОП-5 импортёров российской колбасы и готовых мясных изделий в 2025 году.

По данным на конец августа, всего Россия экспортировала 56 тыс тонн таких продуктов. А общая сумма экспорта составила 170 млн долларов. Рост составил 7% в тоннах и 19% в денежном выражении.

На первом месте по потреблению российской колбасы оказался Казахстан (49% от экспорта). А Беларусь на почетном втором месте потребила 14% вывезенной из России мясной продукции. Дальше шли Саудовская Аравия (9%), Азербайджан (7%) и Абхазия (4%).

При этом экспорт российской колбасы в Беларусь вырос сразу в 1,5 раза.

Ранее Telegraf.news писал, что в МАРТ Беларуси отчитались о росте продаж белорусских продуктов в белорусских же торговых сетях. Но в списке продуктов ведомства колбаса и мясные изделия не значатся.

МАРТ отчитался о росте продаж белорусских яблок, сыров и кондитерки, но потребовал эффективнее их продвигать