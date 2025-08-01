Плюс 65,5 рубля. С 1 августа подняли пособие на погребение в Беларуси

Опубликовано: 01.08.2025 08:47 , Обновлено: 01.08.2025

С 1 августа сумма государственного пособия на погребение выросла на 65,5 рубля. Это уже пятое подряд повышение пособия, которое органы соцзащиты выплачивают родственникам умерших на организацию похорон. Посмотрели, на какую сумму материальной поддержки от государства могут рассчитывать белорусы в этом месяце.

Поскольку сумма пособия на погребения напрямую зависит от уровня средней номинальной начисленной зарплаты в Беларуси, с повышением этого показателя растёт и сумма погребальных выплат.

Согласно оперативным данным Национального статистического комитета (Белстата), средняя зарплата в стране непрерывно повышается с февраля 2025 года. В июне по сравнению с маем она подросла на 65,5 рубля - до 2717,8 рубля . Именно такую сумму будут выплачивать родственникам умерших в августе.

Белстат озвучил среднюю зарплату белорусов в июне. Кто, кроме айтишников, получал больше 1000 долларов?

[info_b]Согласно белорусскому законодательству, сумма пособия на погребения равняется 100% показателя средней номинальной начисленной зарплаты Белстата за позапрошлый месяц относительно месяца наступления смерти. Таким образом, для начисления пособия в августе в расчёт будет браться июньская зарплата.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказывал, что в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли поясняли, что в Беларуси родственникам умерших могут либо выплатить пособие деньгами, либо на эту сумму оказать гарантированные государством услуги по погребению по социальным тарифам (то есть фактически – бесплатно захоронить умершего, в рамках суммы госпособия).

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