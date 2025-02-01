Плюс 362,1 рубля. В Беларуси существенно подняли пособие на погребение. Сколько будут платить в феврале?

Опубликовано: 01.02.2025 08:00 , Обновлено: 31.01.2025

Существенный рост зарплат белорусов в конце прошлого года обусловил резкое увеличение государственного пособия на погребение. Журналисты Telegraf.news посмотрели, сколько будут выплачивать органы соцзащиты родственникам умерших в феврале, и рассчитали, на сколько выросла сумма относительно январских значений.

Исходя из данных номинальной начисленной средней зарплаты белорусов в декабре (именно сумма за позапрошлый месяц относительно месяца наступления смерти человека берётся для расчёта пособия), с 1 февраля пособие на погребение выросло сразу на 362,1 рубля, то есть на 15,5% относительно январской суммы.

Если январе родственники умерших могли получить от государства 2331,8 рубля в качестве безвозмездной материальной помощи, то в феврале могут рассчитывать уже на 2693,9 рубля .

В рамках этой же суммы, как ранее поясняли в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Беларуси, белорусы могут бесплатно получить гарантированные услуги по погребению вместо денежной компенсации.

В Беларуси в декабре стремительно выросла средняя зарплата. Но есть нюанс

Кстати, Городской многофункциональный ритуальный центр Минска в феврале озвучил следующие цены на пакет ритуальных услуг.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что выбирать организацию, которая будет заниматься похоронами, белорусы могут по своему усмотрению — и спецорганизации, и частные юрлица, и ИП обязаны соблюдать требования МАРТ и не имеют права выходить за пределы оговоренных ведомством тарифов на гарантированные услуги по погребению.

В МАРТ озвучили список бесплатных гарантированных услуг по погребению. В какую сумму должны «вложиться» белорусы?