Плюс 11,3%. В Минтруда назвали суммы детских пособий в Беларуси с 1 февраля

Опубликовано: 25.01.2024 07:47 , Обновлено: 25.01.2024

С 1 февраля 2024 года в Беларуси традиционно пересчитают размеры государственных пособий, которые по закону полагаются семьям, воспитывающим детей. В Министерстве труда и соцзащиты сообщили, что в этот раз суммы вырастут на 11,3%, и озвучили точные суммы.

[info_b]Согласно положениям Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. №7-З “О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей”, перерасчёт размеров пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет производится минимум два раза в год: с 1 февраля и 1 августа.[/info_b]

По данным Минтруда, с 1 февраля по 31 июля 2024 года белорусы, получающие пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, могут рассчитывать на следующие ежемесячные выплаты:

на первого ребенка – 724,85 рубля,

на второго и последующих детей – 828,4 рубля,

на ребенка-инвалида – 931,95 рубля.

Расходы госбюджета на выплату этих видов пособий, по данным ведомства, в 2024 году должны составить порядка 1,8 млрд. рублей.

Напомним, размер пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в Беларуси зависит от значения среднемесячной заработной платы работников в Беларуси за квартал и составляет:

на первого ребенка – 35% от этой суммы,

на второго и последующих детей – 40% от этой суммы,

на ребенка-инвалида (независимо от очередности его рождения) – 45% от этой суммы.

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