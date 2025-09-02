Питание учащихся, ритуальные услуги и не только. Совмин расширил госрегулирование цен в Беларуси

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Опубликовано: 02.09.2025 07:47 , Обновлено: 02.09.2025

Совет министров Беларуси принял новое постановление о государственном регулировании цен. На этот раз под контролем белорусских госорганов оказались ритуальные услуги, питание суворовцев и студентов в воинских формированиях и военизированных организациях и не только.

Новация белорусского госрегулирования цен прописаны в постановлении Совмина №473 от 30 августа 2025 года, текст которого опубликовали на Национальном правовом интернет-портале 2 сентября.

Первая сфера, которая попала под госрегулирование, согласно этому документу - сфера ритуальных услуг . Уже через месяц, когда постановление официально вступит в законную ситу, начнут строго контролировать тарифы на работы и услуги по погребению, выполняемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Действие данного постановления не будет распространяться только на гарантированные услуги по погребению.

[inf]О том, какие услуги относятся к этой категории и как родственники умерших могут получить их бесплатно, читайте в нашем материале по ссылке.[/inf]

Порядок определения себестоимости товаров, работ и услуг по погребению для формирования отпускной цены или тарифа будет устанавливать Министерство жилищно-коммунального хозяйства совместно с Министерством антимонопольного регулирования и торговли.

Помимо самих ритуальных услуг, новым постановлением Совмина зарегулированы и цены на ритуальные товары, которые юридические лица и индивидуальные предприниматели производят (ввозят в страну) или продают на территории Беларуси. Госрегулирование распространяется на следующие товары:

гробы,

идентификационные столбики,

кресты ритуальные,

тумбы ритуальные.

Для этих товаров ограничили предельную максимальную надбавку импортера (не более 30%) и предельные максимальные оптовую и торговую надбавки к отпускной цене (не более 70%).

Второй сферой, на которую теперь распространяется госрегулирование, стало питание отдельных категорий студентов. В этой сфере правительство ограничило цены на продукцию, предназначенную для питания учащихся суворовских военных училищ, курсантов и студентов, обучающихся в воинских формированиях и военизированных организациях. Речь о договорах на организацию питания предусматривается питание указанных категорий обучающихся.

Теперь розничная цена на продукцию для питания этих категорий учащихся будет рассчитываться по формуле, в основе которой заложен соответствующий паек, устанавливаемый тем или иным силовым ведомством, к которому относится учебное заведение, а также предельной максимальной наценки. В зависимости от типа учебного заведения она может варьироваться от 40 до 50% .

Третьей сферой, затронутой новым постановлением Совмина, стали товары, вырабатываемые из давальческого сырья и предназначенные для продажи внутри страны.

[inf]Давальческое сырье – это материалы, которые один собственник (его называют давальцем) передает другому лицу (исполнителю) для переработки и изготовления готовой продукции, стоимость которой оплачивается давальцем, а само сырье не переходит в собственность исполнителя.

Примером работы с давальческим сырьем может являться переработка сельскохозяйственной продукции в консервы или другие продукты, зерна на мельнице в муку или комбикорм или нефти на нефтеперерабатывающем заводе в горюче-смазочные материалы.[/inf]

Согласно новому постановлению отпускные цены на такие товары должны формироваться заказчиком, исходя из стоимости сырья, расходов, связанных с его приобретением и переработкой, установленных налогов и иных обязательных платежей, прибыли, но ” не выше уровня отпускных цен , сформированных производителем на аналогичные товары, изготовленные из собственного сырья”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях премьер-министр Беларуси Александр Турчин во время посещения мясокомбината и сыродельного заводов в Слуцке заявил, что поинтересовался у директоров, как весенние правки системы госрегулирования цен повлияли на деятельность.

Турчин назвал последствия весенних изменений госрегулирования цен в Беларуси