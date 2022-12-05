Пиневич придумал, как удержать медиков в белорусских поликлиниках
Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич после совещания у Александра Лукашенко рассказал, как власти планируют удерживать медицинских работников на рабочих местах.
Он заявил, что в Европе «упрощают допуск на трудовой рынок для медицинских специалистов» из Беларуси. И сказал, что Минздрав отвечает «системно», «эффективными долгоиграющими мерами», «на уровне государственной поддержки».
Среди таких мер он назвал целевой набор в медицинские вузы «с особым механизмом поступления» — чтобы найти «одаренных выпускников».
Кроме того, министр полагается на «трансформацию ковидных надбавок в доплаты» всем медикам, а также на выкуп арендного жилья «на приемлемых условиях».
Еще один способ удержания, по мнению Пиневича, «улучшенное оснащение новых учреждений здравоохранения».
Кроме того, по словам чиновника, многое зависит от главы медучреждения и «психологического климата».
Ранее Телеграф писал, что Лукашенко 5 похвалил белорусских медиков за борьбу с коронавирусом и работу под «жёстким давлением».
Лукашенко похвалил белорусских медиков «не за то, что они лечили»
Тем не менее, анонсировал внезапные проверки больниц.