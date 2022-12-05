Пиневич придумал, как удержать медиков в белорусских поликлиниках

Опубликовано: 05.12.2022 16:00 , Обновлено: 05.12.2022

Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич после совещания у Александра Лукашенко рассказал, как власти планируют удерживать медицинских работников на рабочих местах.

Он заявил, что в Европе «упрощают допуск на трудовой рынок для медицинских специалистов» из Беларуси. И сказал, что Минздрав отвечает «системно», «эффективными долгоиграющими мерами», «на уровне государственной поддержки».

Среди таких мер он назвал целевой набор в медицинские вузы «с особым механизмом поступления» — чтобы найти «одаренных выпускников».

Кроме того, министр полагается на «трансформацию ковидных надбавок в доплаты» всем медикам, а также на выкуп арендного жилья «на приемлемых условиях».

Еще один способ удержания, по мнению Пиневича, «улучшенное оснащение новых учреждений здравоохранения».

Кроме того, по словам чиновника, многое зависит от главы медучреждения и «психологического климата».

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