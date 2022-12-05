В Беларуси анонсировали внезапные проверки больниц

Опубликовано: 05.12.2022 12:26 , Обновлено: 05.12.2022

Александр Лукашенко сообщил, что «в ближайшее время» создаст независимую мобильную группу специалистов для проверки белорусских больниц. Об этом он предупредил министра здравоохранения Дмитрия Пиневича и других чиновников 5 декабря.

По словам Лукашенко, комиссия «неожиданно» и «выборочно» проверит больницы, и сказал «пенять на себя».

Лукашенко привел пример, как он «практически вытащил из морга» женщину в больнице Шкловского района. И в связи с этим поругал Пиневича:

«Встает вопрос, или немножко вас понесло в системе и вас как министра и вы лечите только там, где надо лечить? Или вы будете лечить людей так, как я от вас всегда требовал?».

Он также заявил, что в сельских фельдшерско-акушерских пунктах «яйцо дадут, выпить сто грамм дадут» или вообще «ничего».

Ранее Телеграф писал, что Лукашенко похвалил Пиневича и белорусских медиков за борьбу с коронавирусом и работу под «жёстким давлением».

Лукашенко похвалил белорусских медиков «не за то, что они лечили»