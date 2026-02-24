Первый маркетплейс внедрил знак белорусского рубля. Покупатели поделились "неоднозначными эмоциями"

Опубликовано: 24.02.2026 09:54 , Обновлено: 24.02.2026

Один из белорусских маркетплейсов начал использовать новый графический знак белорусского рубля. Покупатели, которые обратили внимание на новацию в торговле, заявили о "неоднозначных эмоциях".

Первой торговой площадкой, которая перешла на новый графический знак белорусского рубля, официально утверждённый Национальным банком страны в начале февраля, стал известный маркетплейс Emall. Теперь на виртуальной витрине торговой площадки вместо привычных BYN или “руб.” красуется новый символ - заглавная кириллическая буква “Б” с горизонтальной чертой.

“Очень неоднозначные эмоции вызывает”, - поделилась своими впечатлениями от перемены одна из пользовательниц соцсети Threads под скриншотом с сайта магазина.

Другой пользователь соцсети также заявил о “неоднозначных ассоциация”, которые у него вызывает новое обозначение белорусского рубля. Впрочем, ни один из них не объяснил, что именно смущает их в новом графическом знаке и вызывает такие смешанные эмоции.

Отметим, что ещё на этапе отбора нового графического символа для белорусского рубля в соцсетях разгорались бурные дискуссии по поводу вынесенных на публичное голосование вариантов.

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Между тем, пресс-служба самого Emall комментаторам в Threads отметили, что это теперь “новая реальность” для белорусской торговли и нашли как минимум один плюс в этом нововведении.

“Теперь в Threads казахи сразу поймут, что ветка белорусская”, - намекнули на частую путаницу с ценами, когда любое обсуждение неизменно начиналось с уточнения, о каких рублях идёт речь - белорусских или российских.

Напомним, проблема с внедрением нового графического знака белорусского рубля пока заключается в первую очередь в том, что его пока официально нет в Юникоде. Только после того, как новый знак получит собственный уникальный числовой код в международном стандарте кодирования символов, его можно будет также же легко и удобно использовать в печати.

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Глава Нацбанка Роман Головченко, презентуя в начале февраля новый знак рубля пообещал, что скоро белорусы увидят его “на всех ценниках”, но не уточнил, подали ли белорусские власти официальную заявку на добавление знака белорусского рубля в Юникод.