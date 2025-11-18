"Очень красивые" или "тихий ужас"? Белорусы принялись обсуждать предложенные Нацбанком варианты символы рубля

Опубликовано: 18.11.2025 13:55 , Обновлено: 18.11.2025

Нацбанк Беларуси предложил белорусам пять вариантов, из которых они должны выбрать новый символ белорусского рубля. Почему так мало и почему нет варианта «против всех», в банке не объяснили. Ведь, по признанию самого Нацбанка, им прислали почти 2700 работ.

В соцсетях уже начали [link href=“https://www.threads.com/@gupenecdima/post/DRKrHlmDZPw?xmt=AQF0tEjnoxFvSH0DKJ_v0URMr-Y7p8-Gr5QFIS9pE9HoFlRlEkCI5XL6_iltaOFQ05-2nAI&slof=1” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] разрастаться [/link] целые ветки обсуждения предложенных символов белорусского рубля. Как водится, среди комментаторов нашлись опытные дизайнеры, а с ними в дискуссию вступили простые обыватели.

Понятно, что на вкус и цвет приятелей найти сложно. Но оказалось, что среди множества комментариев в соцсети было очень сложно найти позитивные. Некоторые прямо заявили, что им всё не нравится, и вообще это — «лютый колхоз».

«Очень неудобные варианты в написании. Был вариант, который предлагали, но он не попал в финал. В комментариях его уже скинули», — написал один из пользователей Threads.

Вот такой вариант понравился пользователям Threads. Но его нет среди финалистов.

Ему ответила дизайнер: «Даже и не знаю, что сказать, ужасные варианты, но почему-то победит, мне кажется, самый стремный — 5. Тоже отправляла пару своих вариантов, но, к сожалению, они не вошли».

Ещё один профессионал в сфере дизайна дала подробный разбор всех предложенных знаков:

«Как дизайнер проголосовала за 4 вариант, потому что остальные пропорционально не сбалансированы. Второй и пятый вообще не рабочие варианты с точки зрения использования на практике: изготавливать и печатать на мелком формате (чеки, ценники и т.д.) вообще будет проблематично. У второго мелкая дырка между штрихами, у пятого (да простят меня те, кто это рисовал, но это самый нетрендовый вариант) разные по толщине линии и маленький хвостик торчит, что тоже усложняет производство».

Кстати, судя по количеству комментариев, большинство отдают предпочтение именно четвертому варианту.

«Из всех наверное интереснее 4 вариант. Но в целом, наверное, такие знаки лучше заказывать у классных дизайн-компаний, с исследованием и т.д.», — предположил ещё один из подписчиков соцсети.

«4 вариант — это наименьшее из зол, меня немного отсылает к логотипу Тик-Тока. 2 и 5 — просто тихий ужас», — добавил другой пользователь.

Но были голоса и за первый вариант. Правда, их были единицы.

“Очень красивые работы. Первая очень красиво, но не официальная, слишком художественная для Нацбанка,” - отметил один из них.

«Ничего не нравится. Даже в Трэдс предложили варианты интереснее. Номер 4 не перекликается хотя бы с другими валютами и не перегружен графически. Согласен, что таким должны заниматься специалисты за большие деньги. Но скажите, зачем внутренней валюте небольшой небогатой страны аж целый отдельный знак? Меня и сокращение BYN полностью устраивало», — предложил эконом-вариант решения ещё один подписчик.

Ещё белорусы просто наводнили соцсети своими вариантами:

Впрочем, окончательное решение будет не за проголосовавшими на сайте Нацбанка белорусами. Оказывается, всё будет решать комиссия. По итогам онлайн-голосования тому варианту, который наберет максимальное количество голосов, засчитают 5 баллов, работе, занявшей второе место, — 4 балла и так далее. Полученные баллы суммируют с баллами конкурсной комиссии, и уже после всего этого объявят победителя.

А что в мире?

Кстати, не все валюты имеют свои графические символы. Есть и такие, что пользуются лишь ISO-обозначениями. Некоторые же знаки не каждый сможет разобрать. Например, вот символ афганского афгани: ؋ .

Многие страны не стали мудрствовать и используют знак доллара: $ . У Индии знак валюты выглядит так: ₹ , а у Израиля: ₪ .

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Как проголосовать за новый символ рубля?

Для этого нужно перейти на официальный сайт Нацбанка и выбрать наиболее подходящий, по вашему мнению, вариант. Вот [link href=“https://rcfnew.nbrb.by/votes/show/konkurs” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] ссылка [/link]. [/infg]