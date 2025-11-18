"Очень красивые" или "тихий ужас"? Белорусы принялись обсуждать предложенные Нацбанком варианты символы рубля
Нацбанк Беларуси предложил белорусам пять вариантов, из которых они должны выбрать новый символ белорусского рубля. Почему так мало и почему нет варианта «против всех», в банке не объяснили. Ведь, по признанию самого Нацбанка, им прислали почти 2700 работ.
В соцсетях уже начали [link href=“https://www.threads.com/@gupenecdima/post/DRKrHlmDZPw?xmt=AQF0tEjnoxFvSH0DKJ_v0URMr-Y7p8-Gr5QFIS9pE9HoFlRlEkCI5XL6_iltaOFQ05-2nAI&slof=1” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] разрастаться [/link] целые ветки обсуждения предложенных символов белорусского рубля. Как водится, среди комментаторов нашлись опытные дизайнеры, а с ними в дискуссию вступили простые обыватели.
Понятно, что на вкус и цвет приятелей найти сложно. Но оказалось, что среди множества комментариев в соцсети было очень сложно найти позитивные. Некоторые прямо заявили, что им всё не нравится, и вообще это — «лютый колхоз».
«Очень неудобные варианты в написании. Был вариант, который предлагали, но он не попал в финал. В комментариях его уже скинули», — написал один из пользователей Threads.
Ему ответила дизайнер: «Даже и не знаю, что сказать, ужасные варианты, но почему-то победит, мне кажется, самый стремный — 5. Тоже отправляла пару своих вариантов, но, к сожалению, они не вошли».
Ещё один профессионал в сфере дизайна дала подробный разбор всех предложенных знаков:
«Как дизайнер проголосовала за 4 вариант, потому что остальные пропорционально не сбалансированы. Второй и пятый вообще не рабочие варианты с точки зрения использования на практике: изготавливать и печатать на мелком формате (чеки, ценники и т.д.) вообще будет проблематично. У второго мелкая дырка между штрихами, у пятого (да простят меня те, кто это рисовал, но это самый нетрендовый вариант) разные по толщине линии и маленький хвостик торчит, что тоже усложняет производство».
Кстати, судя по количеству комментариев, большинство отдают предпочтение именно четвертому варианту.
«Из всех наверное интереснее 4 вариант. Но в целом, наверное, такие знаки лучше заказывать у классных дизайн-компаний, с исследованием и т.д.», — предположил ещё один из подписчиков соцсети.
«4 вариант — это наименьшее из зол, меня немного отсылает к логотипу Тик-Тока. 2 и 5 — просто тихий ужас», — добавил другой пользователь.
Но были голоса и за первый вариант. Правда, их были единицы.
“Очень красивые работы. Первая очень красиво, но не официальная, слишком художественная для Нацбанка,” - отметил один из них.
«Ничего не нравится. Даже в Трэдс предложили варианты интереснее. Номер 4 не перекликается хотя бы с другими валютами и не перегружен графически. Согласен, что таким должны заниматься специалисты за большие деньги. Но скажите, зачем внутренней валюте небольшой небогатой страны аж целый отдельный знак? Меня и сокращение BYN полностью устраивало», — предложил эконом-вариант решения ещё один подписчик.
Ещё белорусы просто наводнили соцсети своими вариантами:
Впрочем, окончательное решение будет не за проголосовавшими на сайте Нацбанка белорусами. Оказывается, всё будет решать комиссия. По итогам онлайн-голосования тому варианту, который наберет максимальное количество голосов, засчитают 5 баллов, работе, занявшей второе место, — 4 балла и так далее. Полученные баллы суммируют с баллами конкурсной комиссии, и уже после всего этого объявят победителя.
А что в мире?
Кстати, не все валюты имеют свои графические символы. Есть и такие, что пользуются лишь ISO-обозначениями. Некоторые же знаки не каждый сможет разобрать. Например, вот символ афганского афгани: ؋ .
Многие страны не стали мудрствовать и используют знак доллара: $ . У Индии знак валюты выглядит так: ₹ , а у Израиля: ₪ .
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Как проголосовать за новый символ рубля?
Для этого нужно перейти на официальный сайт Нацбанка и выбрать наиболее подходящий, по вашему мнению, вариант. Вот [link href=“https://rcfnew.nbrb.by/votes/show/konkurs” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] ссылка [/link]. [/infg]