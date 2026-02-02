Нацбанк показал официальный знак белорусского рубля. Но пользоваться им пока почти невозможно

🎥 Видео

Опубликовано: 02.02.2026 13:42 , Обновлено: 02.02.2026

У белорусского рубля теперь официально новый графический знак. Правление Национального банка своим постановлением №25 от 27 января 2026 года закрепило новое обозначение официальной денежной единицы Беларуси, а 2 февраля состоялась его презентация. Глава Нацбанка Роман Головченко объяснил, когда белорусы увидят новый знак "на всех ценниках".

Необходимость смены графического символа белорусского рубля Головченко объяснил тем, что предыдущий - в виде двух латинских букв Br - оказался неудачным и “в народе не прижился”. В результате сложилась ситуация “многообразия” обозначений, которую в Нацбанке считают “немного неправильной”. Чтобы избежать ситуации, когда рубль в том числе на ценниках в магазинах помечают как Br или BYN или “бел. руб.”, новый символ решили вынести на народное голосование.

“Мы решили предоставить право людям самим, во-первых, предложить этот символ, а во-вторых, за него проголосовать для того, он был лучше по приживаемости, чем предыдущий”, - пояснил глава Нацбанка.

Выбранные в итоге символ, по мнению специалистов финансового регулятора, “отвечает всем критериям” - простота, удобство и ассоциативность с Беларусью. Головченко пояснил, что за последний критерий отвечает в знаке заглавная буква “Б”, а горизонтальная черта, которая её дополняет, символизирует “устойчивость и стабильность”.

“В целом этот знак очень перекликается с символами денежных единиц других государств, но в то же время свидетельствует об уникальности нашего белорусского рубля”, - заявил глава Нацбанка.

Отвечая на вопрос о том, как скоро новый знак можно будет увидеть в повседневной жизни, в том числе на ценниках товаров на полках магазинов, Головченко отметил, что Нацбакн рассчитывает на “эволюционный путь” “приживаемости” нового знака. После того, как правление Нацбанка выпустит своё постановление, новый символ можно будет использовать официально.

В ближайшее время соответствующие методические рекомендации Нацбанк направит вместе с Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) по его использованию в кассовых, платежных, финансовых документах.

“Надеюсь, уже очень скоро мы увидим этот знак на всех ценниках. Наш новый знак очень удобно писать от руки. Мы же привыкли писать символ доллара или евро, российского рубля. Графический символ белорусского рубля тоже, как мне кажется, очень удобен для написания, в том числе и от руки. Поэтому мы рассчитываем, что он приобретет широкую узнаваемость”, - заявил Головченко, не уточнив, планируют ли подавать заявку на добавление знака белорусского рубля в Юникод, чтобы его было удобно использовать и в печати.

[inf]Юникод — это международный стандарт кодирования символов, который присваивает уникальный числовой код (код-пойнт) каждому символу из всех письменных языков мира. На данный момент в блок Юникода со знаками валют включены 34 символа, которые используются для обозначения денежных единиц в разных странах мира.

Пока символ официально не включён в Юникод (а для этого нужно подать заявку с обоснованием в Консорциум Юникод), использовать его в цифровой среде практически невозможно. Процесс утверждения и добавления нового символа в юникод может быть довольно длительным и растянуться на несколько лет. К примеру, символ российского рубля (₽) был официально утвержден в 2013 году, хотя неофициально использовался уже несколько лет. В Юникод же сам знак добавили в июне 2014 года - спустя ещё полгода после официального утверждения знака. [/inf]

Между тем, Головченко выразил надежду на то, что новый символ белорусского рубля “займёт свое место”, как только его “полностью примет общество” и экономические агенты.

“Мы не будем как-то форсированно или насильственно его внедрять. Будем это делать мягко, но настойчиво. Но определенное время потребуется”, - заявил глава Нацбанка, пообещав принимать “определённые стимулирующие меры”.

Нацбанк выбрал графический знак белорусского рубля

Кстати, Нацбанк, как и обещал, вручил победителю конкурса на лучший графический знак национальной валюты, который и разработал новый символ рубля, сертификат на 3 000 рублей.