Парламент одобрил приостановку пенсий по выслуге лет для некоторых белорусов

Опубликовано: 15.12.2025 11:36 , Обновлено: 15.12.2025

Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси 15 декабря приняли в двух чтениях законопроект "Об изменении законов по вопросам пенсионного обеспечения". В числе прочего документ предусматривает приостановку выплаты пенсий по выслуге лет для одной категории белорусов.

Речь о государственных гражданских служащих, которые имеют право на пенсию за выслугу лет, но хотят продолжить работу. Согласно новому законопроекту, одобренному сегодня нижней палатой парламента, на время госслужбы или работы по трудовому договору выплату такой пенсии за выслугу лет им будут приостанавливать. Не будет выплат и в случае, если человек официально будет работать в статусе индивидуального предпринимателя, адвоката или будет осуществлять нотариальную деятельность.

Возобновлять выплаты тем, кто продолжит работать, будут лишь по достижении общеустановленного пенсионного возраста. После достижения этого возраста выплачивать пенсию за выслугу лет будут в полном объёме - независимо от того, продолжит ли пенсионер работать или нет, пояснили в пресс-службе Палаты представителе.

Отметим, что данному законопроекту ещё предстоит пройти две стадии согласования - получить одобрение Совета Республики и подпись Президента.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в октябре этого года Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ “О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих”, в котором ввел аналогичные ранее принятым послаблениям для работающих не в госорганах пенсионеров. Речь идёт об отмене с 1 января 2026 года ограничений на выплату пенсии за выслугу лет пенсионерам, которые не ушли с госслужбы.

Лукашенко отменил для работающих в госорганизациях пенсионеров ограничения на выплату пенсий

Напомним, с 1 января 2025 года работающие пенсионеры (те, что достигли общеустановленного пенсионного возраста) по закону смогут получать 100% своей пенсии и 100% своего заработка.

Лукашенко отменил ограничение по пенсиям работающих белорусов и снизил требование по страховому стажу для других