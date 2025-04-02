Парламент Беларуси отверг поправки Минтруда в суммы взносов ИП в ФСЗН. А что одобрил?

Опубликовано: 02.04.2025 13:37 , Обновлено: 02.04.2025

Законопроект об изменениях в соцстраховании и пенсионном обеспечении, внесённый Минтруда ещё минувшим летом, прошёл первое чтение в Палате представителей. За это время некоторые идеи успели трансформироваться, особенно в части взносов для индивидуальных предпринимателей. Журналисты Telegraf.news разобрались, что теперь предложили изменить и для кого.

Напомним, изначальный проект, анонсированный в августе, во многом касался отчислений ИП, платящих подоходный налог.

Минтруда предупредило белорусов об изменении уплаты взносов в ФСЗН. Кому предложило доплачивать в конце года?

Для них предлагалась дифференцированная система взносов в ФСЗН, зависящая от годового дохода (за вычетом расходов):

Доход до 12 МЗП (минимальных зарплат) — 35% от фактического дохода.

(минимальных зарплат) — 35% от фактического дохода. Доход от 12 МЗП до 12 СЗП (средних зарплат по стране) — 35% от 12 МЗП.

(средних зарплат по стране) — 35% от 12 МЗП. Доход от 12 СЗП до 60 СЗП — 35% от 24 МЗП.

— 35% от 24 МЗП. Доход свыше 60 СЗП — 35% от 36 МЗП.

То есть для более успешных ИП планировалось повышение базы для расчёта взносов.

Что изменилось для ИП в версии, одобренной депутатами?

Похоже, парламентарии решили смягчить подход. В релизе от 2 апреля, сообщающем о принятии законопроекта в первом чтении, формула стала проще:

Доход менее 12 МЗП — взносы 35% от фактического дохода. (тут без изменений).

— взносы 35% от фактического дохода. (тут без изменений). Доход 12 МЗП и более — взносы 35% из 12 МЗП (или иной суммы, превышающей этот порог — про обязательные 24 или 36 МЗП уже речи не идёт).

Прогрессивную шкалу для самых доходных ИП (от 12 до 60 СЗП и выше), похоже, решили пока не вводить, оставив для всех, чей доход превышает 12 МЗП, привычный порог расчёта от 12 «минималок».

Для ИП, предпочитающих уплату единого налога, все осталось по-старому: 35% от МЗП за месяцы уплаты налога.

К слову, первоначальная идея упростить администрирование и ведение учёта сохранилась и даже немного дополнилась:

Фонд на основании данных налоговой сам рассчитает сумму взносов по итогам года и выставит её к уплате .

по итогам года и . ИП избавят от необходимости самостоятельно заполнять и подавать форму ПУ-3 . Фонд сделает это сам при условии оплаты выставленной суммы. ИП останется только оплатить счёт от ФСЗН.

. Фонд сделает это сам при условии оплаты выставленной суммы. ИП останется только оплатить счёт от ФСЗН. Срок уплаты годовых взносов переносится с 1 марта на 31 марта года, следующего за отчётным.

А что у плательщиков НПД («самозанятых»)?

Здесь концепция не изменилась. Плательщики налога на профдоход (НПД), как и предлагалось изначально, долдны получить право (но не обязанность) доплатить взносы в ФСЗН до суммы, необходимой для формирования полного страхового стажа за год. ФСЗН, по задумке, сам рассчитает эту разницу по итогам года и предложит доплатить. Решение — за самим плательщиком.

Борьба с зарплатами «в конвертах»

Тут позиция законодателя осталась жёсткой и созвучной первоначальному предложению:

Для работодателей : Если факт выплаты «серой» зарплаты установлен, отменяется потолок для начисления взносов в ФСЗН (пятикратная средняя зарплата). Взносы должны начисляться со всей фактической суммы «в конверте» (но не ниже определённого минимума). Пример Минтруда показал: за работника с «серой» зарплатой в 15 000 рублей взнос составит 21 000 (если ставка 35%).

: Если факт выплаты «серой» зарплаты установлен, отменяется потолок для начисления взносов в ФСЗН (пятикратная средняя зарплата). Взносы должны начисляться со всей фактической суммы «в конверте» (но не ниже определённого минимума). Пример Минтруда показал: за работника с «серой» зарплатой в 15 000 рублей взнос составит 21 000 (если ставка 35%). Для работников : Даже если «в конверте» была большая сумма, в страховой стаж для будущей пенсии такому работнику должен засчитаться доход лишь в размере минимальной заработной платы (МЗП).

Что ещё?

Уточнены категории добровольных плательщиков взносов (ЛПХ, сборщики дикоросов, медиаторы, третейские судьи).

(ЛПХ, сборщики дикоросов, медиаторы, третейские судьи). Регистрация адвокатов/нотариусов должна идти через их палаты/коллегии, а не личным визитом в ФСЗН.

должна идти через их палаты/коллегии, а не личным визитом в ФСЗН. Скорректирован порядок выплаты пенсий (по потере кормильца, инвалидности) лицам до 18 лет в местах лишения свободы .

(по потере кормильца, инвалидности) . Введена обязанность возвращать излишне выплаченные дополнительные профессиональные пенсии из-за ошибок. Также появился механизм удержания обычных пенсий, переплаченных из-за счётной ошибки (до 5% по желанию пенсионера).

Отметим, что эти нововведения ещё не вступили в силу. Законопроекту ещё предстоит пройти, как минимум, одобрение в Совете Республики и подписание президентом.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что на портале Государственной службы занятости если десятки вакансий, по которым работодатель предлагает свои потенциальным работникам подозрительно низкую зарплату — всего в 50-70 рублей в месяц. В Министерстве труда и социальной защиты объяснили, откуда взялась такая маленькая сумма, и объяснили некоторые нюансы таких объявлений.

В Минтруда объяснили, могут ли белорусам предлагать работу с зарплатой 50 рублей в месяц