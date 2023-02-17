Падение ВВП Беларуси ускорилось в январе до -5%

Опубликовано: 17.02.2023 16:14 , Обновлено: 17.02.2023

В Белстате сообщили, что в январе 2023 года ВВП Беларуси упал на 5%. Таким образом падение ускорилось по сравнению с декабрем 2022 года, когда экономика страны показала снижение на 4,7%.

“Объем ВВП в текущих ценах составил 15,9 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 95% к уровню января 2022 года”, - сообщили в Белстате.

Тем временем, в стране упали показатели торговли. Оптовый товарооборот в январе 2023 гола составил 10,3 млрд. рублей, или 79% в сопоставимых ценах к уровню января 2022 года. Таким образом падение составило 21%. А вот розничные продажи упали всего на 2,7%.

Ранее Телеграф сообщил, что заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Ярошевич 18 января заявил, что в Беларуси сформировали условия для роста ВВП на обещанные 3,8% в 2023 году.

Условия для роста ВВП Беларуси на 3,8% уже есть — Минэкономики

Кстати, министр экономики Беларуси Александр Червяков сделал сенсационное заявление 5 января. По его словам, ВВП Беларуси вырос на 7% за 11 месяцев 2022 года. В то время, как в Белстате заявляли о падении на 4,7%.

Министр экономики Червяков заявил, что ВВП Беларуси вырос на 7%