Министр экономики Червяков заявил, что ВВП Беларуси вырос на 7%

Опубликовано: 05.01.2023 11:40 , Обновлено: 18.01.2023

Министр экономики Беларуси Александр Червяков сделал сенсационное заявление 5 января. По его словам, ВВП Беларуси вырос на 7% за 11 месяцев 2022 года. В то время, как в Белстате заявляли о падении на 4,7%.

К такому выводу чиновник пришел путем альтернативного подхода к определению объема ВВП. Он перевел сумму ВВП в белорусских рублях в доллары, вероятно, по курсу Нацбанка.

“В межстрановых сопоставлениях часто используют показатель ВВП в долларах. За 11 месяцев 2022 года темп роста ВВП составил более 107 процентов и достиг 62 миллиардов долларов. Этот уровень обеспечен как ростом самого номинального ВВП, так и стабильностью национальной валюты”, - похвалился министр экономики, передает рсосийское агенство “Спутник”.

Такой рост ВВП должен сильно обрадовать премьер-министра Романа Головченко, который накануне Нового года в эфире телеканала “Беларусь 1” заявил, что ВВП Беларуси по итогам 2022 гола упадет на 4%. И назвал это достойным результатом.

Головченко назвал падение ВВП на 4% достойным результатом