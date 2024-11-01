Ozon отменил постоплату почти для всех товаров. За что белорусы всё же смогут расплатиться при получении?

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Опубликовано: 01.11.2024 10:41 , Обновлено: 01.11.2024

Руководство российского маркетплейса Ozon решило отменить оплату при получении некоторых покупок. Ожидается, что с 1 ноября при заказе товаров за исключением одежды, обуви, аксессуаров и ювелирных изделий, которые нуждаются в примерке, оплату придётся производить сразу. Причиной такого решения стала невостребованность данной функции у большинства покупателей.

В пресс-службе российского маркетплейса объяснили, что в ходе внутреннего тестирования оплатой при получении пользовались только те, кто нуждался в непосредственной примерке. Например, одежды, спортивной обуви или ювелирных изделий. Товары из остальных категорий, наоборот, предпочитали оплачивать сразу, будь то средства гигиены, бытовая химия и т.д. Это и стало причиной такого решения.

«С 1 ноября оплата при получении будет доступна только при покупке товаров из категории «Мода», а также некоторых позиций, требующих предварительной примерки или визуальной оценки. Например, для спортивной одежды и аксессуаров, таких как коньки, бутсы, лыжные ботинки и аналогичные товары», — уточнили в пресс-службе Ozon.

Там добавили, что отмена постоплаты позволит улучшить экономику продавцов в высокий сезон, когда они активно предоставляют скидки, и оптимизировать расходы на логистику. Для обычных покупателей будут действовать те же принципы: опция оплаты при получении останется в тех категориях, где она наиболее востребована, передало российское издание РБК.

Обновлено Позже в пресс-службе Ozon пояснили Telegraf.news, что способы оплаты заказов для покупателей из Беларуси не изменились. "Мы проводили тест с оплатой любых товаров при получении только в России. Результаты показали, что опция не востребована покупателями, поэтому мы приняли решение отменить ее в России и не масштабировать на Беларусь", рассказали представители компании.

Ранее Telegraf.news писал, что российский маркетплейс Ozon, которым нередко пользуются и белорусы, в тестовом режиме запустил новую функцию “Публичный профиль”, приобретя некоторые сходства с социальной сетью. В частности, пользователям разрешили подписываться на других покупателей со схожим профилем покупок.

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Кроме того, Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров лёгкой промышленности сообщил, что в Республике планируют создать “национальный маркетплейс”. По словам представителей концерна, на площадке будут представлены “отечественные производители из абсолютно разных отраслей экономики”.

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