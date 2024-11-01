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Ozon отменил постоплату почти для всех товаров. За что белорусы всё же смогут расплатиться при получении?

Ozon отменил постоплату почти для всех товаров. За что белорусы всё же смогут расплатиться при получении?
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Руководство российского маркетплейса Ozon решило отменить оплату при получении некоторых покупок. Ожидается, что с 1 ноября при заказе товаров за исключением одежды, обуви, аксессуаров и ювелирных изделий, которые нуждаются в примерке, оплату придётся производить сразу. Причиной такого решения стала невостребованность данной функции у большинства покупателей.

В пресс-службе российского маркетплейса объяснили, что в ходе внутреннего тестирования оплатой при получении пользовались только те, кто нуждался в непосредственной примерке. Например, одежды, спортивной обуви или ювелирных изделий. Товары из остальных категорий, наоборот, предпочитали оплачивать сразу, будь то средства гигиены, бытовая химия и т.д. Это и стало причиной такого решения.

«С 1 ноября оплата при получении будет доступна только при покупке товаров из категории «Мода», а также некоторых позиций, требующих предварительной примерки или визуальной оценки. Например, для спортивной одежды и аксессуаров, таких как коньки, бутсы, лыжные ботинки и аналогичные товары», — уточнили в пресс-службе Ozon.

Там добавили, что отмена постоплаты позволит улучшить экономику продавцов в высокий сезон, когда они активно предоставляют скидки, и оптимизировать расходы на логистику. Для обычных покупателей будут действовать те же принципы: опция оплаты при получении останется в тех категориях, где она наиболее востребована, передало российское издание РБК.

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Позже в пресс-службе Ozon пояснили Telegraf.news, что способы оплаты заказов для покупателей из Беларуси не изменились. "Мы проводили тест с оплатой любых товаров при получении только в России. Результаты показали, что опция не востребована покупателями, поэтому мы приняли решение отменить ее в России и не масштабировать на Беларусь",

  • рассказали представители компании.

Ранее Telegraf.news писал, что российский маркетплейс Ozon, которым нередко пользуются и белорусы, в тестовом режиме запустил новую функцию “Публичный профиль”, приобретя некоторые сходства с социальной сетью. В частности, пользователям разрешили подписываться на других покупателей со схожим профилем покупок.

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Кроме того, Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров лёгкой промышленности сообщил, что в Республике планируют создать “национальный маркетплейс”. По словам представителей концерна, на площадке будут представлены “отечественные производители из абсолютно разных отраслей экономики”.

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