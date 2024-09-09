Превратится в соцсеть? Ozon ввёл "публичные профили" и открыл пользователям чужие покупки. Но не все

Опубликовано: 09.09.2024 16:17 , Обновлено: 09.09.2024

Российский маркетплейс Ozon, которым нередко пользуются и белорусы, в тестовом режиме запустил новую функцию "Публичный профиль", приобретя некоторые сходства с социальной сетью. В частности, пользователям разрешили подписываться на других покупателей со схожим профилем покупок.

Российский порта NEWS.ru, ссылаясь на пресс-службу компании, сообщил, что речь не идёт о том, чтобы полностью открыть историю всех покупок пользователя, сделав её достоянием общественности. Новая опция лишь позволяет просматривать те отзывы на купленные товары, которые человек сам пожелал оставить публично, а не анонимно.

Более того, из “публичного профиля” решили сразу исключить ряд категорий - они по-прежнему будут доступны только самому покупателю на странице заказа:

товары из категории 18+;

белье, домашняя одежда и чулочно-носочные изделия;

электронные сигареты, кальяны;

витамины и БАДы;

медицинские изделия;

средства реабилитации;

товары для женской гигиены;

гинекологические и урологические товары.

В компании пояснили, что в публичном профиле другим пользователям будут видны только имя и первая буква фамилии, если автор отзыва пожелает её указать. Впрочем, у пользователя всегда есть возможность скрыть и свои отдельные отзывы и даже весь профиль. Сделать это можно через личный кабинет.

Ранее Telegraf.news рассказал о конкуренте Wildberries и Ozon, который в начале года появился в Беларуси. Его запустил «Интернет-магазин Евроопт» на базе известного онлайн-дискаунтера Emall, который трансформировался в полноценную торговую площадку, на которой могут продавать свои товары разные продавцы.

В Беларуси появился конкурент Wildberries и Ozon