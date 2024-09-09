Превратится в соцсеть? Ozon ввёл "публичные профили" и открыл пользователям чужие покупки. Но не все
Российский маркетплейс Ozon, которым нередко пользуются и белорусы, в тестовом режиме запустил новую функцию "Публичный профиль", приобретя некоторые сходства с социальной сетью. В частности, пользователям разрешили подписываться на других покупателей со схожим профилем покупок.
Российский порта NEWS.ru, ссылаясь на пресс-службу компании, сообщил, что речь не идёт о том, чтобы полностью открыть историю всех покупок пользователя, сделав её достоянием общественности. Новая опция лишь позволяет просматривать те отзывы на купленные товары, которые человек сам пожелал оставить публично, а не анонимно.
Более того, из “публичного профиля” решили сразу исключить ряд категорий - они по-прежнему будут доступны только самому покупателю на странице заказа:
- товары из категории 18+;
- белье, домашняя одежда и чулочно-носочные изделия;
- электронные сигареты, кальяны;
- витамины и БАДы;
- медицинские изделия;
- средства реабилитации;
- товары для женской гигиены;
- гинекологические и урологические товары.
В компании пояснили, что в публичном профиле другим пользователям будут видны только имя и первая буква фамилии, если автор отзыва пожелает её указать. Впрочем, у пользователя всегда есть возможность скрыть и свои отдельные отзывы и даже весь профиль. Сделать это можно через личный кабинет.
Ранее Telegraf.news рассказал о конкуренте Wildberries и Ozon, который в начале года появился в Беларуси. Его запустил «Интернет-магазин Евроопт» на базе известного онлайн-дискаунтера Emall, который трансформировался в полноценную торговую площадку, на которой могут продавать свои товары разные продавцы.