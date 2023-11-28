Головченко пообещал, вместо "ручного регулирования цен", запустить искусственный интеллект. Как это будет работать?

Опубликовано: 28.11.2023 20:24 , Обновлено: 28.11.2023

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 28 ноября заявил, что в Беларуси должна начать работать система анализа цен на товары иностранного производства. По его словам, она будет действовать с участием искусственного интеллекта.

Роман Головченко прибыл в Государственный таможенный комитет (ГТК), где провел совещание на тему старта системы автоматизированного анализа цен на товары иностранного производства. Глава Совмина заявил, что хотел бы ее доработать, на что уйдет от 3 до 6 месяцев.

“То, что она будет внедрена, не вызывает сомнений. Чтобы она заработала в полную силу, необходимо принять ряд решений по доработке государственных информационных систем, чтобы все данные были релевантными и предоставлялись по одному образцу. Также необходимо чуть-чуть “докрутить” идентификацию товаров. Кроме того, нужно доработать законодательство, кое-какие нормативные акты поправить, чтобы система верифицированно могла использовать данные. Все участники настроены на то, чтобы сделать это максимально быстро”, - похвалился премьер.

При этом глава Совмина уточнил, что не считает ее новым “жёстким регулированием цен”. “Внедрение системы анализа цен на товары - это не очередное жесткое регулирование цен. Это не какая-то дополнительная система контроля. Это система поддержки принятия решений”, - заявил чиновник.

По словам Романа Головченко, в правительстве “абсолютно четко понимают”, что все решения должны быть “взвешенными и выверенными”. Премьер-министр рассказал, что не хочет допустить допустить резкого падения рентабельности в торговле - “ни в оптовой, ни в розничной”, потому что там “занято много человек”, а значит должен быть “разумная прибыль”.

“С другой стороны, нельзя допустить неконтролируемый рост цен вместо роста эффективности продаж”, - заявил премьер-министр, не уточнив, что он понимает под ростом эффективности продаж.

Роман Головченко заявил, что хотел бы уйти от “ручного регулирования цен”. А автоматизированная система анализа цен каким-то образом подсказывала бы “органам-регуляторам те направления, где необходимо какое-то вмешательство с целью устранения перекосов и дисбалансов”.

По словам чиновника, такая система сравнивала бы цены с теми данными, что уже есть в базах ГТК, что помогло Совмину предотвратить импорт по завышенным ценам.

“Это огромное количество статистической информации, которая стекается в одно место, и на основании изменений видны не только текущие тенденции - искусственный интеллект может спрогнозировать и развитие событий в дальнейшем. Например, насколько сезонные колебания цен будут равномерны в течение будущих лет”, - заявил глава Совмина, уточнив, что для такой системы свели воедино “из различных государственных информационных систем - это и электронные счета-фактуры, и таможенные декларации, и контрольно-кассовое оборудование, которое подключено к системе МНС”.

Ранее Телеграф сообщил, что на Национальном правовом портале было опубликовано постановление Совмина Беларуси №771 от 11 ноября, подписанное премьером Романом Головченко, и в котором он определил размер сбора, взимаемого с оборудования, на котором белорусы могут воспроизводить аудиовизуальные произведения “в личных целях”.

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