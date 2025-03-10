Опубликовано: 10.03.2025 08:34 , Обновлено: 10.03.2025

Начальник главного управления ГАИ Беларуси Виктор Ротченков заявил, что в Беларуси планируют значительно увеличить лимит выплат по европротоколу — упрощённой схеме оформления ДТП без вызова ГАИ.

Такая информация прозвучала в эфире гостелеканала «Беларусь 1», заметило агентство Sputnik.

Сейчас оформить аварию по европротоколу можно, если ущерб не превышает 800 евро.

«Документ ещё находится на обсуждении, но в проекте этого документа мы предложили увеличить сумму страховой выплаты до 150 базовых величин. Отойти от евро», — сказал он.

Это означает, что максимальная сумма возмещения составит 6300 рублей, исходя из размера базовой величины в 42 рубля, что равно примерно 1800 евро по текущему курсу. Таким образом, лимит может увеличиться более чем вдвое.

В сюжете не сообщили, когда именно вступят в силу новые правила и на какой стадии обсуждения они сейчас находятся.

Начальник ГАИ отметил, что европротокол — удобная и востребованная практика в Беларуси. По такой схеме оформляется 40-50% всех ДТП.

«И, наверное, основное препятствие — и мы хотим разрешить в этом документе — то, что не всегда участники ДТП согласны с тем ущербом оценённым, то есть в пределах 800 евро», — пояснил Ротченков.

Он также напомнил, что при оформлении ДТП по европротоколу водитель не привлекается к административной ответственности.

Но, несмотря на удобство, европротокол часто и критикуют. Например, в статье 2017 года, опубликованном в журнале «Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования», авторы отмечали следующие минусы:

Сложность оценки ущерба. Зачастую, на глаз, сложно оценить реальный ущерб, особенно если у автомобилей есть скрытые повреждения, которые проявляются только при детальном осмотре.

Сомнения в достаточности выплат. Из-за относительно небольшого лимита выплат автовладельцы сомневаются, хватит ли денег на ремонт.

Риск мошенничества. Существует риск инсценировки ДТП ради получения страховых выплат. В исследовании упоминается, что в 2010 году в Европе мошенничество с автострахованием было самым распространенным видом страхового мошенничества (62% от всех случаев).

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