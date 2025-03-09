Глава ГАИ Беларуси анонсировал автомобильные номера с регионом 9. Кому запланировали выдавать?

Опубликовано: 09.03.2025 18:29 , Обновлено: 09.03.2025

Начальник главного управления ГАИ (ГУГАИ) МВД Беларуси Виктор Ротченков рассказал, кому в будущем планируют выдавать автомобильные номера с кодом региона 9. Напомним, не так давно стало известно, что "восьмерку" закрепят за зарегистрированным в Минске транспортом.

“У нас в резерве остается только 9-й регион … 8-й регион будет за Минском, 9-й, скорее всего, по нашим предположениям, - Минская область”, - [link href=“https://www.youtube.com/watch?v=bDFapwMOeFA” target=“_blank” rel=“noopener”] сказал [/link] Ротченков в программе гостелеканала “Беларусь 1”.

По словам начальника ГУГАИ, Госавтоинспекция планирует в будущем вообще отойти от автомобильных номеров с привязкой к регионам и использовать другие. “Они будут содержать три цифры и четыре буквы. Может, говорить про это еще преждевременно, но технически мы уже готовы к изготовлению таких номерных знаков. И думаю, что, скорее всего, в дальнейшем применение будет именно таким”, - добавил он.

Еще Ротченков сказал, что, по планам, в этих номерах будут сначала идти две буквы, потом три цифры, и снова две буквы. Он отдельно отметил, что с регионом эта комбинация никак не будет соотноситься.

[info_b]Напомним, на данный момент 1-й код региона на автомобильных номерах принадлежит Брестчине, 2-й - Витебщине, 3-й Гомельщине, 4-й - Гродненщине, 5-й - Минщине, 6-й - Могилевщине, 7-й - Минску. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич сообщил, что в скором времени владельцам машин начнут выдавать номера с регионом 8, который пока еще не встретишь на белорусских дорогах.

ГАИ Минска объявила о выдаче госномеров с регионом «8». Для кого?