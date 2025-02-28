ГАИ Минска объявила о выдаче госномеров с регионом "8". Для кого?

Опубликовано: 28.02.2025 17:49 , Обновлено: 28.02.2025

Начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич сообщил, что в скором времени владельцам транспортных средств начнут выдавать госномера с регионом "8", который пока ещё не встретишь на белорусских дорогах. Он объяснил, кому именно они будут принадлежать и с чем связано такое решение.

Оказывается, всё просто: в ГАИ начали заканчиваться знаки для легковых автомобилей столицы, которые относятся к седьмому региону. Именно поэтому было решено выдавать новые госномера с цифрой “8”. Они также как и “7” будут относиться к Минску.

“Не буду скрывать от наших слушателей, что уже да, заканчиваются у нас номера седьмого региона, и в дальнейшем будет использован госномер с регионом 8”, — объяснил Сергей Бабич в эфире программы на “Радио Минск”.

[info_b]Журналисты Telegraf.news посчитали: учитывая то, что номера состоят из 12 возможных букв и имеют по 4 цифры от 0 до 9, получается, что их максимально возможное количество составляет 1 миллион 439 тысяч 856 штук (не считая электромобилей с “зелёными” номерами).

Напомним, на сегодняшний день цифра 1 означает Брестскую область, 2 — Витебскую, 3 — Гомельскую, 4 — Гродненскую, 5 — Минскую и 6 — Могилёвскую. Минск обозначен кодом 7, а в скором времени и 8.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что столичная ГАИ анонсировала новую экспериментальную разметку, которая уже в этом году может появиться на дорогах. Сначала на отдельных участках в Минске, а если эксперимент оправдает себя — и на улицах других белорусских городов. Новация точно не останется не замеченной — полосы будут непривычного для глаза синего цвета.

ГАИ анонсировала синюю разметку на дорогах Беларуси. Что будет означать?

Также мы рассказывали, что в УВД Гомельского облисполкома рассказали об экспериментальной разметке, которую нанесли на четырёх автомобильных трассах региона. Она представляет собой большие белые кривые стрелки, которые, по словам ГАИ, должны предупреждать водителей о приближении участка, на котором запрещён обгон.

На дорогах Гомельской области нанесли новую разметку в виде кривых стрелок. В ГАИ рассказали зачем