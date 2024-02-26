Отмена оповещения и вклад от 1 рубля. Два белорусских банка объявили о новациях

Опубликовано: 26.02.2024 11:54 , Обновлено: 26.02.2024

На официальном сайте «СберБанка» (Беларусь) появилась информация, что с 1 марта 2024 года в рамках услуги «Оповещение об операциях» прекращается направление SMS-, Push- и E-mail- сообщений об операциях, совершенных в системе «СберБанк Онлайн». А «Белинвестбанк» объявил о появлении вклада с минимальным первоначальным взносом и ежедекадной выплатой процентов.

«СберБанк»

«СберБанка» перечислил операции, по которым с первого дня весны не будут направляться сообщения:

оплата услуг в ЕРИП,

свободный платеж,

пополнение вкладов,

погашение кредитов,

p2p-переводы (включая зачисление перевода от клиента банка),

платежи в рамках настроенной услуги «Автооплата».

Посмотреть информацию о совершенной операции банк предложил в разделе «История операций».

На портале также уточнили, что пользователям web-версии «СберБанк Онлайн» сеансовые SMS-коды, направляемые для проведения операций оплаты, а также при оформлении кредитов, будут направляться, как и ранее – в случае, если не подключено подтверждение данных по биометрии.

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«Белинвестбанк»

На своем сайте «Белинвестбанк» сообщил, что для бизнеса появился безотзывный вклад «Акцент на процент» – в белорусских или российских рублях. С минимальным первоначальным взносом и ежедекадными выплатами.

Открыть вклад в российских или белорусских рублях могут как ИП, так и владельцы малого, среднего, а также крупного бизнеса, уведомили в банке. Для открытия депозита достаточно всего 1 белорусского или 100 российских рублей. Дальнейшее пополнение вклада возможно по согласованию с банком.

В «Белинвестбанке» сообщили, что предусмотрена ежедекадная выплата процентов на текущий (расчетный) банковский счет, а срок размещения – от 61 дня.

Ранее Телеграф писал, что Министерство по налогам и сборам Беларуси предложило запретить белорусам осуществлять некоторые банковские переводы за границу. Такое предложение содержится в проекте указа, вынесенного на общественное обсуждение и выложенного 21 февраля на Национальном правовом интернет-портале. Обсуждения планируется завершить 1 марта.

МНС предложило запретить белорусам некоторые переводы за границу