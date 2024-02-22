Еще один белорусский банк отказался работать с Qiwi. Что будет с терминалами?

Опубликовано: 22.02.2024 08:44 , Обновлено: 22.02.2024

Ещё одна финансовая организация в Беларуси, "Банк "Решение", официально заявил о временно прекращении работы с QIWI-Кошельками из-за отзыва лицензии на осуществление банковских операций у российского "КИВИ Банка". Узнали, что будет с платежными терминалами QIWI, которых в Беларуси насчитывает более 1270.

В официальном заявлении “Банка “Решение” указано, что пока клиенты не смогут воспользоваться следующими услугами:

идентификация владельцев QIWI Кошельков;

переводы в пользу российского “КИВИ Банка” для пополнения счета QIWI Кошелька;

оплата товаров, работ, услуг через систему ЕРИП;

переводы на текущие (расчетные) счета посредством использования сервисов российского “КИВИ Банка”.

Ранее белорусский «Технобанк» также объявил о приостановке обслуживания клиентов платежной системы международных переводов CONTACT.

Могут ли белорусы по-прежнему пользоваться терминалами QIWI?

Что касается терминалов по приему платежей QIWI, посредством которых многие белорусы не только пополняли электронный кошелек, но и оплачивали коммунальные услуги, мобильную связь, интернет, налоги, вносили платежи по кредитам и пополняли карты белорусских банков, то на данный момент все они продолжают работать, несмотря на отзыв лицензии у российского банка.

В службе поддержки компании QIWI в Беларуси агентству Sputnik сообщили, что пополнение российских карт через терминалы может быть “временно недоступно”.

“Мы работаем над восстановлением этой возможности”, - заверили там, подчеркнув, что по остальным операциям “платежные терминалы будут работать дальше”.

Напомним, Центробанк России отозвал лицензию и у акционерного общества “КИВИ Банк” 21 февраля. Оператора популярной платежной системы “QIWI Кошелек” обвинили в нарушении местного законодательства, в том числе, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

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