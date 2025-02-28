"Откуда такие цены?" - В могилевском магазине увидели детскую игрушку за 623 рубля. "Недорого" или как пылесос?

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Опубликовано: 28.02.2025 14:33 , Обновлено: 25.04.2025

Могилевчанка опубликовала в TikTok ролик, в котором показала игрушку в магазине "Детский мир" за 623 рубля, и это со скидкой. Комментаторы, конечно, стали спорить, дорого для этого товара или нет.

“Зашли в “Детский мир” за игрушками. И мне одной интересно, кто придумывает цены на игрушки? Смотрите, вроде бы обычная игрушка, ничего такого. 623 рубля. Откуда такие цены? Я не понимаю”, - поделилась девушка.

По информации с ценника, это игровой набор Hot Wheels Ultimate Hauler HNG50 китайского производства. Он включает игрушку в виде то ли ящерицы, то ли динозавра, внутри которой можно размещать маленькие машинки.

Игрушка с видео в могилевском магазине на скидке 30%: изначальная стоимость - 890 рублей. “Кто придумывает такие цены? Их кто-нибудь покупает?” - спросила могилевчанка. Кстати, мы [link href=“https://www.wildberries.by/catalog/287759225/detail.aspx” target=“_blank” rel=“noopener”] нашли [/link] такой же игровой набор в интернет-магазине Wildberries: там он стоит 678,24 рубля.

“Вы меня простите, конечно, а что не так с этой ценой? 623 рубля - не так уж и дорого”, - считает одна комментаторша.

“За 600 рублей нормальная игрушка. Это даже очень недорого. Мы и за 3000, и 4000 покупаем”, - похвастался другой пользователь TikTok.

Кто-то утверждал, что за эти деньги можно купить агрегат для уборки: “За такие деньги пылесос хороший можно купить”.

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“Игрушка физически стоить столько не может. Тоже не пойму, за что там платить”, - поделилась еще одна комментаторша.

Другой юзер написал, что “цены не придумывают, а есть понятие ценообразования”. “Ценник как месячная выручка магазина”, - считает пользовательница TikTok.

“Надо в кредит брать”, - предложила другая. Третья поделилась опытом использования игрушки: “Игрушка действительно хорошая. Девушка, вы что? Она очень увлекательная, головоломка, ее можно собирать-разбирать. Там есть специальная отвертка”.

Ранее Telegraf.news писал, что белорусская фабрика игрушек “Полесье” показала в TikTok процесс создания самого крупного конструктора в ассортименте. Пользователи восхитились “неубиваемостью” игрушек, но цена на показанный набор понравилась не всем.

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