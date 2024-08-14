"Дом крепче, чем из пеноблоков получится" — Белорусская фабрика игрушек показала создание самого большого конструктора. Цена понравилась не всем

🎥 Видео

Опубликовано: 14.08.2024 13:08 , Обновлено: 14.08.2024

Белорусская фабрика игрушек "Полесье" показала в TikTok процесс создания самого крупного конструктора в ассортименте. Пользователи восхитились "неубиваемостью" игрушек, но цена на показанный набор понравилась не всем.

Белорусский производитель игрушек, базирующийся в Кобрине, регулярно делится в TikTok видеороликами с процессами работы. Один из последних роликов завирусился в соцсети и менее чем за сутки собрал более 200 тысяч просмотров. В нём “Полесье” показало работу станков, создающих конструктор, из которого дети строят домики.

Показанные в видео детали входят в серию конструкторов XXL от “Полесья”, который, как заявляют создатели, выполнен в масштабе настоящих строительных кирпичей. Стоимость такого комплекта на маркетплейсах в зависимости от количества деталей варьируется от 260 до почти 500 белорусских рублей.

“Такая реалистичность позволяет ребёнку ощутить себя маленьким строителем и полностью внедриться в игровой процесс”, - отметили производители.

Пользователи соцсети восхитились технологичным оборудованием фабрики и оставили множество благодарственных комментариев, отметив, что часто покупают что-то из ассортимента “Полесья”.

“Такой дом крепче, чем из пеноблоков получится. Полесские игрушки неубиваемые”, - написал один из комментаторов.

“Правда цены тоже кусаются”, - заметил один из белорусов, на что другой не согласился:

“Да ладно, их игрушки неубиваемые и стоят недорого. Фиолетовый и красный моцык 10 лет живут в нашем саду”, - написал кто-то.

“Из кубиков “Полесья” можно и доты построить. Там такого качества пластик, что на игрушечном грузовике можно и гравий с карьера возить”, - ещё один комментарий под видео.

“Я в шоке. Думал, там оборудование 80-х годов, а там современное производство. Достойно”, - восхитился ещё один пользователь.

“Тот момент, когда игрушки делают лучше реальной техники”, - высказался ещё один белорус.

Ранее Telegraf.news писал о том, что блогер Кокобай опубликовал в TikTok ролик, в котором показал шоколадную колбасу с печеньем и кокосом от волковысского производителя “Беллакт” и рассказал, сколько стоит и где продается. Большая часть комментаторов возмутилась ценником на товар.

«Дороже, чем из мяса» — Блогер показал шоколадную колбасу от белорусского производителя. Комментаторы возмутились ценой