«Отходим от классического понимания» - В Минэкономики и МНС объяснили, что изменится для ИП в Беларуси в 2024 году

Опубликовано: 16.05.2024 07:52 , Обновлено: 16.05.2024

Руководство Министерства финансов и Министерства по налогам и сборам рассказали подробнее, что изменится для представителей малого и среднего бизнеса в Беларуси в этом году, после вступления в силу нового закона, реформирующего систему индивидуального предпринимательства в стране. Представители этих двух ведомств объяснили, зачем в Беларуси создают специальный реестр предпринимателей и ждать ли белорусам новых налогов в ближайшем времени.

Выступая в эфире гостелеканала “Беларусь 1”, первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко заявил, что приняв новый закон по вопросам предпринимательской деятельности, “мы, по сути, отходим от такого классического понимания предпринимательства”. По его словам, теперь суть предпринимательства в Беларуси сводится к “процессу, который позволяет гражданам со старта реализовать свой предпринимательский потенциал в достаточно простой и понятной форме”.

Новая схема, по его словам, позволяет белорусам “без каких-то дополнительных административных издержек, дистанционно установить свои первые деловые отношения с государством”, после чего у предпринимателя, по словам замминистра, появляется возможность “нарабатывать круг своих потребителей, проверить жизнеспособность своего бизнеса и дальше расти, масштабироваться”. При этом Кийко озвучил “единственную обязанность” для всех категорий предпринимателей - “честно и добросовестно вести бизнес”.

Ждать ли белорусам новых налогов после реформы ИП?

В свою очередь заместитель министра по налогам и сборам Игорь Скринников заявил о том, что новый закон не преследует каких-либо “фискальных целей”, поэтому ждать каких-либо новых налогов, равно как и увеличения ставок действующих сейчас налогов не стоит. По его словам, в части налогообложения в Беларуси “ничего не меняется”.

“Планомерные корректировки вносились нами в течение последних трех лет, что ни в коем случае не привело к снижению предпринимательской активности. Количество активных субъектов, осуществляющих непосредственно предпринимательскую деятельность, меньше не становится, но некоторые предприниматели перевели свои предприятия в иные организационные формы”, - процитировало Скринникова агентство БелТА.

Зачем в Беларуси создают реестр субъектов малого и среднего предпринимательства?

Тем временем министр экономики Юрий Чеботарь ответил на вопрос о том, зачем в Беларуси решили создать реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (СМП). По его словам, он станет “важным инструментом в работе как государственных органов, так и самих предпринимателей”, а его главная задача - подтверждать статус предприятия, организации малого или среднего бизнеса, объединяя данные Минфина, Минэкономики и МНС в автоматическом режиме.

“Это будет открытый документ. Предприниматели, организации будут видеть свой статус в онлайн-режиме”, - пояснил министр.

Согласно проекту постановления, вынесенному 15 мая на общественное обсуждение, в реестр включат следующие сведения о субъекте СМП:

полное (сокращенное при наличии) наименование коммерческой организации, Ф.И.О. физического лица, осуществляющего индивидуальную предпринимательскую деятельность;

учетный номер плательщика;

место нахождения коммерческой организации, место жительства физического лица, осуществляющего индивидуальную предпринимательскую деятельность;

среднюю численность работников коммерческой организации, ИП за соответствующий календарный год;

категорию субъекта МСП;

основной вид деятельности и др.

Ранее Telegraf.news сообщил, что Министерство экономики Беларуси озвучило новый перечень видов деятельности, которой предложили разрешить заниматься белорусам в статусе индивидуального предпринимателя (ИП) после полноценного вступления в силу закона № 365-З. В документе, вынесенном на общественное обсуждение, также предложены перечни разрешённых видов деятельности для ремесленников и для самостоятельной профессиональной деятельности.

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Внести свои предложения по проекту можно до 25 мая 2024 года, а окончательно утвердить списки планируется до 1 июля.

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