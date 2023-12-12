"Могут "накрутить" 1000 рублей" – Белорусские чиновники рассказали, какие ритуальные услуги не имеют право оказывать частники

Опубликовано: 12.12.2023 09:51 , Обновлено: 12.12.2023

В сфере ритуальных услуг в Беларуси работает большое количество коммерческих компаний и индивидуальных предпринимателей. Однако, есть ряд услуг, которые они оказывать не имеют право, хотя порой заверяют родственников умерших в обратном и предлагают свои услуги по завышенным ценам. О том, что именно в ритуальной сфере по закону остаётся прерогативой Специализированного комбината коммунально-бытового обслуживания (КБО), рассказало руководство самого госпредприятия.

Как пояснил директор спецкомбината Александр Мышковец, часть необходимых для погребения услуг предоставляет только их государственное предприятие. Например, только они имеют право проводить кремацию, не только в Минске, но во всей Беларуси. Предоставлением участков и мест для захоронения на кладбищах также занимается исключительно спецкомбинат КБО, рассказал Мышковец в интервью агентству “Минск-Новости”.

Несмотря на это, по его словам, некоторые недобросовестные частники “идут на разные уловки, чтобы заполучить клиента”. Например,маскируются под госслужбу и не афишируют свой “частный” юридический статус, вводя в заблуждение клиентов.

“Мы как-то провели анализ и выяснили, что около 20 предпринимательских структур в Минске оказывают “полный комплекс похоронных услуг”, включая предоставление мест на кладбищах, в колумбариях и даже кремацию! Но это исключительная компетенция “спецкомбината”, которая введена в закон только для того, чтобы предотвратить возможные злоупотребления частников”, - рассказал Мышковец.

По его словам, нередко у тех компаний, которые предлагают “универсальный пакет”, нет ни обученного персонала, ни производственной базы, ни автомобиля, ни склада. Как рассказали в спецкомбинате, некоторые частники предлагают клиентам автомобили, временно приспособленные под катафалки, которые в другое время они используют для перевозки грузов и пассажиров. Причем “серьезного контроля за такой деятельностью нет”, отметили на предприятии.

“Они предлагают даже услуги по подготовке тел умерших к погребению, в том числе их хранение до похорон, санитарную обработку, бальзамирование! Для подобных процедур необходимо как минимум помещение, оборудованное согласно требованиям, предъявляемым к патологоанатомическим бюро. В Минске всего полдесятка таких учреждений. В них обрабатываются только тела, которые прошли патологоанатомические исследования. Остается только гадать, где, кем и в каких условиях оказываются такие приватные услуги”, - рассказал заместитель директора Спецкомбината КБО Виктор Борщевский.

При этом за свои услугу частники, по словам Мышковца, нередко просят в разы больше, чем на госпредприятии, а “человек, находящийся в состоянии растерянности, в горе, не станет дотошно перепроверять информацию” и, “как правило, соглашается на все предложенные услуги, нужные и ненужные”, не глядя на цены.

“Законодательство о погребении предусматривает четкий перечень гарантированных услуг по погребению, а также порядок регулирования цен на них. В то же время частники могут “накрутить” сверху 1000 рублей и выше, при этом не оформляя никаких документов”, - рассказал Мышковец.

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Напомним, с 1 декабря в Беларуси увеличилась сумма пособия на погребение. По сравнению с ноябрьским, пособие, выплачиваемое за счет средств бюджета государственного внебюджетного фонда соцзащиты, выросло на 31,4 рубля - до 1971,2 рубля.

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