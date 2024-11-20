От чего зависит размер пенсии? В Минтруда Беларуси назвали 2 решающих фактора

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Опубликовано: 20.11.2024 21:11 , Обновлено: 20.11.2024

Начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и соцзащиты Елена Гоморова в эфире белорусского телевидения напомнила, от чего зависит размер пенсий в нашей стране. По её словам, на величину ежемесячных выплат влияет два основных фактора.

Речь идёт о продолжительности стажа и размере заработной платы, из которой работодатель выплачивал страховые взносы. Соответственно, если белорус “насобирал” официальные 30 лет стажа, то его пенсия будет выше, чем у того, кто, например, работал на протяжении 25 лет жизни. К тому же, чем больше зарплата, тем больше и пенсия, объяснили в Минтруда.

“Не зависит размер пенсии от места проживания, не зависит от выполняемой работы, а зависит от вышеупомянутых параметров. Больше работаем — больше получаем заработную плату и более высокую пенсию”, — напомнила Елена Гоморова.

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Сколько стажа нужно накопить?

Напомним, страховой стаж – это период, когда с зарплаты человека делаются постоянные отчисления в ФСЗН. В 2021 году он составлял 18 лет, однако впоследствии власти Беларуси решили его увеличить. Так, ежегодно стаж увеличивается на 6 месяцев, пока в 2025 году не достигнет 20 лет. Именно эти 20 лет отчислений и нужны для того, чтобы получать пенсию.

Что не входит в страховой стаж?

Ранее в Минтруда рассказали, что в страховой стаж включаются периоды работы, предпринимательской, творческой и другой деятельности, на протяжении которых вносились взносы в ФСЗН. А вот что не входит в него:

период военной службы (за исключением срочной военной службы после 1 января 2020 года),

учёба на дневном отделении учреждения образования,

уход за детьми в возрасте до 3 лет, за детьми-инвалидами, инвалидами I группы и гражданами, которые достигли 80 лет,

период получения пособия по безработице.

В то же время, по информации Минтруда, эти периоды учитываются при определении общего стажа, по которому также высчитывается размер пенсии (минимум для мужчин – 25 лет, для женщин – 20 лет). При этом максимально зачтут 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин.

Ранее Telegraf.news писал, что в Гродненском райисполкоме ответили, увеличат ли размер пенсии тем, кто накопил больше 10 лет непрерывного стажа, работая на одном предприятии или в одной организации.

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