От Br500 - Один из белорусских банков изменил комиссию за ведение счета. В чем нюанс?
«БНБ-Банк» ввел изменения в порядок взимания комиссии за ведение счета (в том числе счета с карточкой) в долларах и/или евро. В ведомстве пояснили, в каких случаях применимы изменения.
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С 25 сентября комиссия будет применяться при наличии остатка на счете на последний рабочий день месяца, превышающего $40 000 в эквиваленте. Ее размер будет 0,1% от суммы (минимум Br500), но «не более общей величины сумм остатков на счете на момент списания комиссии», пояснилив банке.
Комиссия применяется к остатку по счету в долларах или евро за вычетом $40 000 в эквиваленте. При наличии более одного счета комиссию применят к суммарному остатку по ним за вычетом 40 000 USD в эквиваленте.
Ранее Телеграф писал о том, что один из белорусских банков предложил обменивать валюту по «желаемому курсу». Это как?
Один из белорусских банков предложил обменивать валюту по «желаемому курсу». Это как?