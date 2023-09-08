От Br500 - Один из белорусских банков изменил комиссию за ведение счета. В чем нюанс?

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Опубликовано: 08.09.2023 12:43 , Обновлено: 08.09.2023

«БНБ-Банк» ввел изменения в порядок взимания комиссии за ведение счета (в том числе счета с карточкой) в долларах и/или евро. В ведомстве пояснили, в каких случаях применимы изменения.

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С 25 сентября комиссия будет применяться при наличии остатка на счете на последний рабочий день месяца, превышающего $40 000 в эквиваленте. Ее размер будет 0,1% от суммы (минимум Br500), но «не более общей величины сумм остатков на счете на момент списания комиссии», пояснилив банке.

Комиссия применяется к остатку по счету в долларах или евро за вычетом $40 000 в эквиваленте. При наличии более одного счета комиссию применят к суммарному остатку по ним за вычетом 40 000 USD в эквиваленте.

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