Нацбанк предложил белорусам вакансии с зарплатой от 984 до 6,1 тыс. рублей. Что надо делать?

Опубликовано: 07.05.2024 17:07 , Обновлено: 07.05.2024

Национальный банк Беларуси 7 мая обновил свои вакансии на портале государственной службы занятости. Telegraf.news посмотрел, какую работу предложило ведомство и кому пообещало зарплату до 6,1 тыс. рублей.

Так, к примеру, Нацбанк ищет двух водителей автомобиля. От соискателей требуется общее среднее образование, 4-й тарифный разряд, опыт работы, наличие водительского удостоверения категории B, C, D, E.

Водителям пообещали зарплату от 1184 до 1269,5 рубля, работать нужно будет в Минске в одну смену.

Также Нацбанку требуется восемь старших кассиров. Среди требований на эту позицию - общее среднее образование, опыт работы в банковской системе не менее трех лет, владение компьютером. Зарплата для старших кассиров - 1112,75 - 1209,5 рубля. Работать нужно будет в Минске на проспекте Независимости, 20.

Еще одна вакансия, которую разместило ведомство 7 мая, - это ведущий системный аналитик с зарплатой от 2218 до 2344 рублей. Среди требований к кандидату назвали высшее образование, опыт работы от трех лет и, конечно же, владение компьютером.

Зарплату от 3171,8 до 3993,2 рубля Нацбанк готов предложить начальнику управления в структурное подразделение ведомства. Для этой позиции из требований указали только опыт работы от пяти лет и высшее образование. Работать нужно будет в Минске на проспекте Независимости, 20.

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А вот другому начальнику, уже в главное управление, предложили зарплату от 5162,4 до 6183,6 рубля. Однако требования, судя по информации о вакансии, все те же: высшее образование и опыт работы от пяти лет.

Кроме того, Нацбанк ищет слесаря-сантехника шестого разряда. У кандидата на эту позицию должно быть общее среднее образование и опыт работы. Зарплата для слесаря-сантехника - от 984 до 1074,75 рубля.

А вот архивисту 2-й категории готовы платить 1400,38 - 1510,63 рубля. Из требований - опыт работы не менее одного года, высшее образование и владение компьютером. Рабочее место - также в Минске на проспекте Независимости, 20.

Ранее Telegraf.news публиковал подборку вакансий от минского предприятия “Пеленг”, которое выпускает оптико-электронную продукцию. Зарплата - от 2 до 3,8 тыс. рублей (зависит от позиции), при этом для всех вакансий пообещали “приветственный бонус”, который в некоторых случаях больше самой зарплаты.

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