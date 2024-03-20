От 49 копеек за литр. Минский лесхоз объявил, где и когда начнут продавать берёзовый сок

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Опубликовано: 20.03.2024 16:33 , Обновлено: 20.03.2024

Минский лесхоз озвучил дату, когда в столице начнут организованно продавать берёзовый сок нового урожая. Ехать в лес - да и вообще выезжать за пределы кольцевой - за популярным весенним напитком минчанам не придётся.

Согласно белорусскому законодательству, самостоятельно заготавливать берёзовый сок можно только в местах, которые лесничества специально выделяют для этих целей, и строго соблюдая определённые правила. Однако, у жителей Минска есть вариант попроще - купить уже собранный лесохозяйственными учреждениями берёзовый сок на территории лесничества.

В этом году, по данным портала 1prof.by, официальный старт продаж берёзового сока стартует в четверг, 21 марта . Как и годом ранее, для удобства горожан, цистерны с соком лесохозяйственные учреждения области будут подвозить прямо на территорию Минского лесхозапо адресу: улица Багратиона, 70.

Продавать сок планируют ежедневно с 10:00 до 19:00.

Однако, в Минлесхозе подчеркнули, что поскольку движение древесных соков сильно зависит от погодных условий, о наличии в продаже березового сока в конкретный день лучше заранее уточнить по телефону:

[info_b]8 (017) 350-64-31.[/info_b]

Там также напомнили, что сезон берёзового сока будет длиться около 2 недель.

Что по ценам?

В Минлесхозе озвучили следующие цены на берёзовый сок нового сезона:

49 копеек - за 1 литр, налитый в тару покупателей,

4,61 рубля - за 5-литровую ПЭТ-бутылку, заранее разлитую работниками лесхоза.

Отметим, что приобрести березовый сок в Минской области в ближайшее время также можно будет в лесничествах Минского лесхоза, которые расположены по следующим адресам:

Волмянское лесничество (Дзержинский район, д. Скирмантово);

Дзержинское лесничество (г. Дзержинск, 1-й пер. Протасова, д. 4);

Заславльское лесничество (Минский район, г. Заславль, ул. Набережная, 43);

Кайковское лесничество (Минский район, д. Кайково, п/о Михановичи, 103);

Новосельское лесничество (Минский район, д. Новоселье ул. Лесная, 1);

Путчинское опытно-производственное лесничество (Дзержинский район, а.г. Путчино ул. Северная, 21);

Станьковское лесничество (Дзержинский район, д. Станьково ул. М. Казея, 2).

Напомним, в Брестской, Гомельской и Гродненской областях заготовка березового сока стартовала раньше, а вот лесхозам более северных регионов этому мешали ночные заморозки.

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