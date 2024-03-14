От 0,18 рубля за литр. Белорусские лесхозы массово включились в продажу березового сока. Какие цены?

Опубликовано: 14.03.2024 16:05 , Обновлено: 14.03.2024

Белорусские лесхозы продолжают включаться в массовую заготовку и реализацию березового сока. Стало известно какие цены на популярный весенний напиток закрепились в Гомельской и Гродненской областях.

Первыми о сборе березового сока заявили лесхозы южных областей. Заготовкой весеннего напитка занялись в Брестской области, в частности в Пружанах, Лунинце, Пинске и Кобрине. Цены обещали оставить примерно на уровне прошлогодних — от 18 до 20 копеек за литр и до 0, 36 копеек за такой же объем на торговых площадках.

С 15 марта в продаже должен появиться березовый сок от Гродненских лесхозов. По информации телеграм-канала “Лесоводы Гродненщины” его можно будет купить прямо на лесосеке по цене от 0,21 до 0,30 копеек за литр. Сок будет продаваться и в таре объемами 5 литров за 2,9 руб., и 10 литров за 5.81 руб. Желающие смогут заняться и самозаготовкой березового сока. Для этого нужно будет “обратиться в лесничество, где специалистами будут указаны конкретные деревья, которые можно будет вовлечь в подсочку”.

Накануне о предстоящем старте заготовки сбора свежего берёзовика сообщали в Гомельской области. Наибольшие объемы запланировали собрать в Гомельском, Мозырском, Жлобинском, Калинковичском и Речицком лесхозах. В Гомельском облисполкоме сообщили, что заготовленный березовый сок “будут реализовывать в тару покупателя во всех лесхозах и лесничествах области, кроме Ветковского и Наровлянского спецлесхозов, а также на площадках сети “Лесной домик”. Стоимость — 0,25 копеек за литр в лесхозах и 0,30 копеек за литр на торговых площадках.

В Минской области сезон сбора березового сока еще не начался — мешают ночные заморозки. Как сообщили в Минском ГПЛХО, с началом сбора, наибольшие объемы планируют получить в Борисовском районе. Также свежий березовик будут заготавливать лесоводы в Столбцовском, Стародорожском и Березинском районах.

“Во всех лесхозах будет организована продажа сока населению, часть продукции отправят на переработку”, — рассказали в Минском ГПЛХО.

Сколько планируют заготовить и реализовать березового сока в 2024 году в областях?

В Минской области — около 4000 тонн.

В Гродненской области — не менее 1400 тонн

В Гомельской — более 1200 тонн

В лесхозах напомнили, что за заготовку древесного сока в местах, где сбор природного напитка запрещен, либо за сбор сока без разрешительных документов в местах, где оно требуется, с физического лица могут взыскать штраф. Для физических лиц он составляет 20 базовых величин (800 руб.), для ИП – до 100 базовых (до 4 тыс. руб.), для юрлица – до 500 базовых (до 20 тыс. руб.).

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